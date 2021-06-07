تراند اليوم : نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالمدارس التجريبية بالجيزة بالرقم القومى .. نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالجيزة 2018

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالجيزة 2018 مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة أعلنت عن موعد اعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الجيزة 2018، ووضحت المديرية أنّ كافة الاجراءات تمّ اتخاذها لتقديم الأوراق في جميع رياض الاطفال، وذلك بعد إعلان النتيجة بشكل رسمي، وتأتي هذه الخطوة بعدما تم تمديد الفترة حتي الثامن من 8 يوليو لهذا العام 2018 بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب ما تناقلتها وسائل الإعلام عن مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة السيد محمد عبدالهادي فإنّ موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الجيزة 2018 هو مُنتصف شهر تموز يوليو الحالي، وذلك بعدما تمّ إغلاق باب الالتحاق والتقديم في الثامن من يوليو، فقد قرّرت وزارة التربية والتعليم مدّ الفترة إلى مرحلة رياض الأطفال في كافّة المدارس الخاصة للغات، وذلك لمُدة أقصاها أسبوع منذ انتهاء إجازة عيد الفطر.

هذا ومن المتوقع أن يتمّ الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالجيزة 2018 في الثامن من شهر يوليو تموز الحالي، حيثُ يترقب الجميع موعد الإعلان عنها بكُل شغف، لذا تابعونا على موقع الجمهور حيثُ سنوافيكم بالأخبار أولًا بأول بما يخص نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالجيزة 2018.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالجيزة 2018

أشار السيد مدير التربية والتعليم في مدينة الجيزة محمد عبد الهادي أنّ كافة الاجراءات قد تمّت بنجاح وعلى الجميع أن يترقب الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالجيزة 2018 خلال الأيام القليلة المُقبلة، ونوّه أنّ النتائج ستكون مُرضية للجميع، فقد تمّ تصحيح الاختبارات بشكل موضوعي ودقيق وتبيّن أنّ النتائج قد تحسّنت عن العام الماضي ولكن ليس بالنسبة الطلوب تحقيقها.

شروط التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

التسجيل في الموقع بداية من يوم الجمعة 1 يونيو وحتى يوم السبت 30 من نفس الشهر، دون وجود استنثاءات في المواعيد المحددة.

لا يلتزم ولي الأمر بتقديم أي ملفات ورقية للمدرسة قبل ظهور نتيجة التنسيق.

السن المطلوب للتقديم والقبول في تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم.

يجب أن تكون محل الإقامة في القاهرة ومدون ذلك في بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

يجب إدخال معلومات صحيحة في استمارة التقديم الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بطبع ايصال التقديم ليكون ورقة مطلوبة من أوراق التقديم للمدرسة فيما بعد.

يتحمل ولي الأمر المسئولية كاملة في حالة أي خطأ أو تزوير في البيانات المُدخلة.

يتابع ولي الأمر النتائج والمواعيد خلال المدة المحددة.

الإلتزام بدفع المصروفات إلى المدرسة بعد ظهور النتيجة وخلال الفترة المحددة، وإلا يعتبر التقديم لاغياً ويشطب اسم الطفل.

يختار ولي الأمر اجبارياً خمس رغبات سواء في الإدارة الواحدة أو عدد من الإدارات.

التقديم للأسكندرية من هنا

رابط التقديم لتسجيل رياض الأطفال بالقاهرة من هنا