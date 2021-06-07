تراند اليوم : علاج التهاب الحلق للحامل

علاج التهاب الحلق للحامل من العلاجات والموضوعات التي تقع على سلم الأولويات لدى الحامل، حيثُ تواجه من تحمل جنين في رحمها مشكلات صحية عديدة منها التهاب الحلق ومن المهمّ معالجتها بالطرق المُمكنة طبيعياً والابتعاد قدر الإمكان عن تناول الأدوية التي من شانها أن تؤذي الجنين ولذلك يجب على السيدات خاصة خلال فترة الحمل الحرص على تناول الأطعمة التي تخفف من حدة التهاب الحلق الذي ينتج عنه آلام كثيرة خاصة في فترة الصباح عند الإستيقاظ وكذلك ما قبل فترة النوم، وهو ما يستدعي البحث عن علاج ناجع تحت مسمى علاج التهاب الحلق للحامل المقدم تالياً.
علاج التهاب الحلق للحامل في الشهور الاولى
الشهور الاولى من عملية الحمل في العادة تحمل الكثير من الأوجاع سواء التي لها علاقة بالحمل أو ليست ممن لها أي علاقة، ففي المحصلة تبقى هذه العملية وهي الحمل كاشفة عن العديد من المتاعب.
- خلط المياه مع العسل الطبيعي والليمون وتسخينها حتى تصبح فاترة، تساعد على التخفيف كثيراً من بعض الآلام الذي يصاحب الإتهاب الحلقي، بشكل جيد وصحيّ.
- عملية غسل الفم أو ما تسمى الغرغرة بالماء المخلوط بالملح يساعد على محاربة التهاب الحلق وكذلك طرد البلغم من دون الحاجة إلى تناول أي المضادات الحيوية.
- تناول ملعقة من العسل الطبيعي الصافي يثلل ويقضى على التهاب الحلق، فهو يعتبر الإغاثة والمروض المؤقتة والنسبي لإلتهاب الحلق، حيث ويمكن أن يساعد هذا الأمر أيضاً في العلاج للسعال.
- شرب عصير البرتقال والليمون كذلك من شأنه أن يقلل من آلام الاتهاب في الحلق وكذلك يعمل على القضاء عليه لما فيه من احتواء على فيتامين c الفعال.
- الغرغرة المتكررة بخليط ومزيج مغلي المياه المعدنية مع أوراق الجوافة بدون أي محليات على الإطلاق من شأنها أن تساعد على تخفيف درجة الالتهاب.
- مغلي الميرمية يعمل على تخفيف آلام الإلتهاب وكذلك درجته، ولهذا ينصح به الكثير من الأطباء.
- خليط الشاي والعسل والليمون المذاب فيه من شأنه أن يعمل على القضاء الفوري على الإلتهاب الذي ينمو في حلق السيدة الحامل.