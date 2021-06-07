تراند اليوم : علاج الكرش طبيعيا بدون رجيم

علاج الكرش، وهو تضخم في الخلايا الذهنية على البطن، بسبب تراكم الدهون، وغالبا ما يكون مصحوبا بزيادة في الوزن، نتيجة الإسراف في تناول الشراب والطعام، بشكل يفوق حاجة الجسم .

مشكلة زيادة الوزن تسبب إزعاجا وإحرجا لكثير من الأشخاص، فهي تحد من النشاط والحركة، وتُبشع المظهر العام، وتقلل من جاذبية الرجل والمرأة، وهي عامل خطورة لكثير من الأعراض والأمراض المزمنة، لذا يبحث من يعانون من زيادة الوزن وتخمة الكرش عن طرق صحية لتخسيسه .

كما أن مشكلة زيادة الوزن والتخمة تجعل الإنسان عرضة للعديد من الأمراض منها مرض السكري وأمراض القلب التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة .

يوجد عدة طرق مُتبعة في المجال الصحي تعمل على إنقاص الوزن، منها ممارسة التمارين الرياضية وإتباع الحمية ورياضة المشي، وهي أكثر الطرق شيوعا .

علاج الكرش

أثبتت دراسات وأبحاث طبية أُجريت للخروج بنتائج تسهم في التخلص من مشكلة الوزن الزائد، وخرجت بالنتائج التالية :