تراند اليوم : علاج خشونة المفاصل

علاج خشونة المفاصل أو ما يُعرف بمَرض الفصال العظمي، وهُو مِن أكثر أمراض العظام شائعة، وهذا المرض لا يؤدي غالبا إلى إعاقة تامة، لكنّه يسبب عادة إنخفاض في نمط النشاط اليومي وقلّة حركة لوجود آلام وأوجاع.

يغطي سطح العظام المِفصليّة غشاء طبيعي يُسمى الغضروف، وهذه الطبقة تكون ذات طبيعة ملساء تعمل على إنتصاص الصدمات التي تنتج عن الحركة العنيفة، وتبدـأ هذا الطبقة بالتفتت والتقشف ومن ثم تحاول الخلايا الغضروفية إنتاج مزيدا من المواد الغضروفية، من أجل تعويض ما تم فقدانه، لكن في أغلب الأحيان تكون هذه المحاولات بلا نتيجة وتستمر المادة الغضروفية بالتآكل، وتؤدي تباعا إلى حجوث تشوه في المفاصل، هذه الأعراض تستمر لسنوات عديدة وينتهي بها الأمر إلى تدمير نهائي للغضروف .

طرق علاج خشونة المفاصل

يمكن الحد من خشونة المفاصل عن طريق إتباع عدة طرق تسهم إيجابيا في القضاء على مشكلة خشونة المفاص، والتخلص من الآلام والأوجاع المرافقة لها .

المدوامة على الحركة: تعد التدريبات الجسمانية مهمة جدا للحفاظ على الأوتار والعضلات التى تؤمن سلامة المفاصل وقوتها .

فقدان الوزن: يعد الوزن عاملا مؤثرا في خشونة المفاصل، لأن المفصل يعتبر شديد الحساسية بالنسبة إلى التغيرات التى تصاحب الوزن .

عمل التدليك: تحت تأثير الآلآم، تبقبض المفاصل مما يؤدى بالتالى إلى تزايد الألم، إن عمل تدليك باستخدام زيوت أساسية مضادة للإلتهابات تؤدى لارتخاء العضلات وكذلك العضلات وكذلك الاربطة المحيطة للمناطق المصابة .

ممارسة السباحة: تدريبات السباحة الخفيفة تسهم في نعومة المفاصل وهى تعتبر وسيلة رائعة تعمل على تخفيف الآلآم المفصلية .

الاستماع لرسائل الجسد: إستمع لجسدك، فعليك أن تركن إلى الراحة فور الإحساس بالوجع والألم، فمن غير جدوى ان يتواصل الجهد على الجزء المصاب لأن ذلك بالطبع يؤدى إلى تفاقم الألم .

العلاج الطبى:يهدف العلاج الطبيعي فى المقام الأول لتخفيف الآلآم وتحسين حركة المفاصل

التغذية: تناول الأطعمة الصناعية وممارسة العادات الغذائية السيئة أو الأفراط فى الطعام، كل هذة عوامل تؤدى إلى حموضة الجهاز الهضمى . هذة الحموضة هى إحدى أهم الاسباب الإعتلال المفصلى، لإنها تشارك فى حدوث نقص فى المعادن بالعظام .

أطعمة يجب تجنبها: تجنب جميع السكريات، واللحوم الحمراء، والدهون الحيوانية، والاملاح، ومنتجات الالبان، والشاى الأسود، والقهوة، والكوكاكولا، والسبانخ، والطماطم.

يجب تجنب تناول جميع اللحوم المحولة صناعيا مثل: كاللحوم المدخنة والمملحة، لإحتوائها على مواد حافظة ومواد كيميائية قد تؤدى إلى تفاعلات حساسة تؤدى إلى التهابات مفصلية .