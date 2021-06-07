تراند اليوم : صور- ضجة من طريقة إنجاب الرسام ريكي مارتن من صديقه السوري

صور- ضجة من طريقة إنجاب الرسام ريكي مارتن من صديقه السوري

واشنطن/ الخليج 365

خيّمت مشاعر الفضول والدهشة على المتابعين، بعد إعلان المطرب العالمي ريكي مارتن أنه قد "أنجب طفلا" من صديقه سوري الأصل جوان يوسف، ليتساءل المتابعون عمّن أنجب ولمن منهما!

وتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية إنجاب المثليين وحصولهم على أطفال نتيجة زواجهم، ولقي هذا الأمر استياء الكثير من المتابعين، بالإضافة إلى إثارة العديد من التساؤلات حول كيفية حدوث ذلك.

وردا على هذا الجدل، قال الدكتور خالد النمرسي أستاذ طب النساء والتوليد والعقم وزميل الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد في مصر، إنه توجد بعض الأبحاث والنظريات التي أجريت في هذا الشأن منذ 1999، لكن هذه النظريات لم يتم إثباتها.

وتابع النمرسي في حديثه لموقع "هن" الخاص بقضايا المرأة والتابع لجريدة الوطن المصرية، أنه من ضمن النظريات، شراء البويضات وحقنها مجهريا بالحيوانات المنوية، ومن ثم يتكون الجنين وهو عبارة عن مجموعة من الخلايا التي يتم وضعها في مكان محدد في منطقة الحوض عند الرجل الذي من المفترض أن يحمل الجنين، وهو ما أشبه بـ"الحمل خارج الرحم" لدى السيدات.

وأوضح النمرسي أن الجنين يحصل على غذائه عن طريق الدم، حتى تتم عملية الولادة وأن فرص نجاح هذه العملية تكاد تكون معدومة، بالإضافة إلى الأخطار التي قد تصيب الرجل، ومنها حدوث نزيف حاد والتصاقات في الأمعاء قد تنتهي بالوفاة.

وأما عن الطرق الأخرى في الولادة عند الرجال، فهي إجراء عملية زرع الرحم لدى الرجل، ورغم أن هذه العملية هي أقل خطرا من العملية الأولى إلا أن جسم الرجل يمكن أن يرفض هذا الرحم، وفي حال نجاح ذلك يتم وضع الأجنة.

وكان النجم الأمريكي ريكي مارتن قد أعلن إنجابه ابنته الأولى من صديقه الرسام السويدي مثلي الجنس سوري الأصل جوان يوسف، ووثق إعلانه بصور نشرها على "إنستغرام".

المصدر: الوطن