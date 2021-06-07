تراند اليوم : وظيفة شاغرة لـ منسق/ة مشاريع في شركة بيتنا لتنمية المجتمع بغزة

غزة - الخليج 365

قامت شركة بيتنا لتنمية المجتمع (BCD) ، في إطار اتفاقية شراكة مع منظمة هانديكاب إنترناشونال (HI) ، بتنفيذ مشروع بعنوان “معالجة الاحتياجات الملحة للاصابة وإعادة التأهيل لضحايا الاشتباكات الحدودية (مسيرة العودة) في قطاع غزة” ، بتمويل من CDC- فرنسا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في إطار الصندوق الاستئماني للإغاثة من الكوارث (حساب فرعي للصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة). يهدف المشروع إلى التخفيف من حدة الإعاقات الجسدية الناجمة عن الإصابات الناتجة عن مظاهرات مسيرة العودة من خلال توفير الرعاية الحرجة والإصلاحات المنقذة للحياة وخدمات إعادة التأهيل متعددة التخصصات للأطفال والكبار من أجل الحفاظ على و / أو تطوير أفضل قدرات وظيفية ممكنة وإدراج متتالية في الحياة الأسرية والمجتمعية.

لذا ، فإن BCD تنوي توظيف المناصب التالية:

محطة العمل التابعة لمنسق مشروع التوعية.

الموقع: محافظة شمال غزة.

المدة: 4 أشهر ، مع إمكانية التمديد على توافر الصندوق.

تاريخ البدء: 1 يناير 2019

يجب على المتقدمين المهتمين تقديم خطاب تحفيزي مطبوع وسيرة ذاتية، باللغة الإنجليزية، وأي شهادات أو وثائق ذات صلة إلى المقر الرئيسي BCD عن طريق البريد الإلكتروني في موعد أقصاه يوم الاثنين 31st ديسمبر 2018 لإرسال معلومات البريد الإلكتروني التالية [email protected]

↩ لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على 08-2855999 / 2870755