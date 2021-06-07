تراند اليوم : صور-نسرين زين العابدين بن علي تثير ضجة كبيرة بظهورها مع مغن شهير على يخت في عرض البحر

صور-نسرين زين العابدين بن علي تثير ضجة كبيرة بظهورها مع مغن شهير على يخت في عرض البحر

لندن / الخليج 365

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل والتكهنات بعدما نشر مغني الراب التونسي العالمي كادوريم صورة مع نسرين بن علي، ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بمناسبة رأس السنة 2019.ونشر مغني الراب التونسي على "إنستغرام" الصورة، التي التقطت على يخت في عرض البحر، حيث أعلن منذ مدة أنه يعيش قصة حب مع نسرين بن علي.

وقبل أحداث يناير 2011، كانت نسرين بن علي متزوجة من رجل الأعمال صخر الماطري الذي فرّت معه

تنوه "الخليج 365" إلى أنها قامت برفض صور لكريمة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لأنها تخدش الحياء

الصورة على اليخت قبل أن ينفصلا.