تراند اليوم : هل توفى الفنان المصري أحمد بدير؟

هل توفى الفنان المصري أحمد بدير؟

القاهرة / الخليج 365

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ما تردد خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان المصري أحمد بدير.

وقال زكي، في تصريح صحفي: "الخبر ليس صحيحا ولا يمت للحقيقة بصلة، ومجرد شائعة سخيفة، الفنان أحمد بدير بصحة جيدة".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة كثرت الشائعات التي تدور حول وفاة نجوم كبار ويروج هذه الشائعات أصحاب صفحات مزيفة على مواقع التواصل من أجل لفت أنظار الناس".

وكانت شائعة وفاة بدير قد انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما نشر الفنان المصري محمد لطفي صورة لبدير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفقها بتعليق "البقاء والدوام لله.. الفنان أحمد بدير في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي".

يذكر أن أحمد بدير انتهى مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل "يا أنا يا جدو" مع المخرج عادل الأعصر وتأليف فتحي الجندي.

ولد أحمد بدير في 20 حزيران / يونيو 1945 وقدّم عبر مسيرته الفنية أعمالا فنية رائعة على شاشة السينما والتليفزيون، وتوهج أيضا على خشبة المسرح ومن أبرز أعماله "إسكندرية ليه، والزوج المحترم، وريا وسكينة، وخلي بالك من عقلك".