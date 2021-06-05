لماذا أصبح استخدام الإنترنت ضروري للشركات الناشئة؟

لم يستطيع أحد أن يتنبأ بالصعود السريع للإنترنت عندما تم اختراعه لأول مرة، لكن سرعان ما أحدث ثورة في العديد من جوانب الحياة اليومية، لدرجة أنه على مستوى الفرد قد يكون من الصعب على فئة الشباب تخيل الحياة بدونه، وبالنسبة للأعمال التجارية أتاح الإنترنت الوصول إلى السوق العالمية على الفور، لقد ألغى الحاجة إلى الوسطاء ومكن رواد الأعمال من الوصول إلى المستهلكين مباشرة.

اليوم أصبحت أهمية الإنترنت بشكل عام معروفة على نطاق واسع، حتى أضحت قطاعات حيوية مثل التعليم والصناعة والتجارة والأمن حتى الترفيه يعتمدون بشكل كلي على شبكة المعلومات الدولية، حتى المقامرين ذهبوا لإنشاء منصات ألعاب أون لاين نظرا لما تمثله من سهولة اللعب من المنزل، فضلا عن اجتياز عقبات القوانين المحلية في البلدان التي تحظر القمار مثل الدول العربية والإسلامية، حتى تخطى عدد الكازينوهات المتاحة في الشرق الأوسط مئات المنصات خاصة في الدول الغنية بالنفط مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

ورغم تلك الميزة التي أحدثها الإنترنت بأن حول العالم إلى قرية كونية صغيرة، يظل الأمر بالنسبة لتأسيس شركة أو مشروع ناشئ يحتاج إلى تحديد نقطة البداية، لذلك في هذا المقال نستعرض معا جميع الاحتياجات الضرورية للشركات والأشخاص عند بدء التواجد على الإنترنت بهدف تحقيق الربح والريادة.

فوائد استخدام الإنترنت للأعمال والشركات

بغض النظر عن حجم العمل يمكن لأي شركة الاستفادة من الإنترنت في الجوانب الآتية:

تحسين التواصل بين قطاعات الأعمال المختلفة.

الوصول إلى أي معلومات ذات صلة بإدارة الأعمال.

الإلمام بالمعلومات الكاملة حول مصادر البائعين الآخرين أو المواد لخفض التكاليف.

يتيح الإنترنت الاتصال المباشر الوثيق مع العملاء والموردين والموظفين.

اختيار أفضل شركة إنترنت

قبل أن تتمكن من استخدام الإنترنت لتحقيق أقصى استفادة لإدارة أعمالك، عليك أن تبدأ بمعرفة الأساسيات التي تحتاج إليها للتواجد بشكل مؤهل للنجاح، لذلك يعد الاختيار المناسب للشركة مزودة خدمة الإنترنت في بلدك أمرًا ضروريًا قد يساعدك للانطلاق نحو التواجد أون لاين، إذا كان لديك اتصال مستقر وموثوق تأكد أنك سوف تحقق تواصل جيد مع عملائك المستهدفين.

بناء موقعك الإلكتروني

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان عملك سيستفيد من بناء موقع التجارة الإلكترونية، تأكد أنك تحتاج إلى أن تبدأ بحضور أساسي على الإنترنت يتضمن تفاصيل الاتصال التي يحتاج إليها العملاء، وبيانات العمل الزمانية والمكانية، واستعراض المنتجات أو الخدمات التي تقدمها جنبًا إلى جنب مع الأسعار لمنح العملاء المحتملين فكرة عما يمكن أن يتوقعوه منك.

حاول الحفاظ على نظام الألوان والمظاهر الجمالية للحفاظ على اتساق علامتك التجارية، عادةً ما تختار الشركات امتلاك موقع ويب لتقليل التكاليف والبيع عبر الإنترنت دون الحاجة إلى المرور عبر وسيط، من المعروف أيضًا أن مواقع الويب تعمل على تحسين مشاركة العملاء حيث يمكنك عرض محفظتك، انظر إلى موقع الويب الخاص بك من منظور العميل: (ماذا تحب أن ترى؟.. ما الذي قد يجذبك كعميل لاختيار موقعك للشراء منه؟).

البيع والشراء عبر الإنترنت

إذا كانت التجارة الإلكترونية هي الاتجاه الذي تختاره لأداء عملك، يمكن أن يوفر لك الإنترنت الكثير من الفرص، تحتاج مواقع الويب التجارية للمستهلكين عادةً إلى واجهة متجر عبر الإنترنت تسمح للأشخاص بالتصفح دوليًا إذا كانوا يرغبون في شراء شيء ما، فيجب توفير ميزة وخيارات الدفع الإلكتروني حتى يتمكن العملاء من الدفع.

من الجدير أن تأخذ بعض الوقت في التفكير حول ماهية المستهلك الذي تستهدفه أعمالك: سواء كنت تريد البيع مباشرة إلى المستهلك أو التجارة مع أعمال أخرى.

كيفية الاستفادة القصوى من الإنترنت

الإنترنت هو أساس أي شبكة تجارية ناجحة لأنه يسمح لجميع مجالات عملك بالاتصال لمشاركة المعلومات وتحسين الأداء، كما أنه يوفر الميزة الأكثر فعالية بالنسبة للأعمال التجارية وهي الترويج لمنتجاتك أو خدماتك، مع تحديد الجمهور المستهدف وفقا للاهتمامات والعامل المكاني.

يمكن لأي شركة صغيرة التنافس بشكل فعال وعادل مع المنافسين الأكبر حجمًا من خلال موقع ويب جيد الأداء، ما يتيح لها نفس الوصول إلى السوق الشامل، فيمكن أن تصل حملة التسويق عبر الإنترنت المصممة جيدًا والمنفذة ببراعة إلى الجمهور المستهدف دون أن تكلف الكثير من أساليب التسويق التقليدية.

يمكن أن يوفر التسويق عبر الإنترنت أيضًا نتائج قابلة للقياس، ويمكنك من تتبع البيانات لمعرفة مدى فعالية الحملة، وتحليل سلوك المستخدم الذي يمنح شركتك فرص أكبر لتحقيق نجاح أوسع الحملة المقبلة.

يوفر الإنترنت خيارات متعددة بالنسبة للترويج لموقع الويب الخاص بشركتك الناشئة، إذ يمكنك الدفع مقابل مساحة إعلانية على محركات البحث، أو تدشين حملات وفقا لقدراتك المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكنك تبني تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) لضمان ظهور موقع الويب الخاص بك في مكان أعلى في نتائج محرك البحث مجانا، كما تستطيع استخدام البريد الإلكتروني أو الحملات النصية للوصول إلى جمهورك المستهدف من العملاء متخطيا حاجز الزمان والمكان.

يجب اختيار مجال موقع الويب الخاص بك بشكل مناسب، إذا لم يكن اسم عملك متاحًا كاسم مجال، فحاول تحديد شيء يستطيع أن يعلق في ذهن الجمهور صورة ورسالة الشركة، كقاعدة عامة يجب أن تكون علامتك التجارية شيئا لا ينسى وسهل النطق.

استخدام البريد الإلكتروني بشكل فعال

البريد الإلكتروني وسيلة اتصال فعالة وطريقة رائعة للتسويق للعملاء الحاليين أو الأصدقاء والعائلة، الذين يمكنهم بعد ذلك إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني هذه وإرسالها إلى أكبر عدد من جمهورك المستهدف.

استخدامات البريد الإلكتروني في التسويق للأعمال التجارية طريقة رائعة لتحسين تقنيات خدمة العملاء الخاصة بأي شركة، حيث أن تشجيع مراسلات البريد الإلكتروني مع العملاء يمكن أن يفيد كلا الطرفين، لأنه لا يقيد أي شخص على الهاتف، ويمكنك التفكير في الردود قبل إرسالها، ومع ذلك سيكون من الحكمة تحديد فترة رد معقولة لمنح عملائك خدمة موثوقة.