تراند اليوم : القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تدور عمليات بحث واسعة مع بدء العد التنازلي لأحداث مسلسل قيامة عثمان عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ، وأسمائها ، وتعتبر قناة atv التركية الناقل الحصري لحلقات المسلسل، تتلوها العديد من القنوات مثل قناة اليرموك ووطن ودعوة وغيرها.

تردد قناة atv التركية المالكة الحصرية لحقوق بث مسلسل قيامة عثمان ، وتعتبر قناة atv من أهم وأشهر القنوات التركية التي تقدم محتوى منوع، وهي من القنوات اليت تبث عبر القمرين النايل سات والعرب سات وسهيل سات، كما أنها من القنوات التي تبث العديد من البرامج المنوعة والفريدة من نوعها، بالإضافة الي أن الكثير من العرب يبحثون عن تردداتها الجديدة بالتزامن مع الاعلان عن بثها مسلسل قيامة عثمان المؤسس.

تردد قناة atv التركية

يسرنا في هذه الفقرة أن نضع بين أيديكم أحدث ترددات تردد قناة atv الجديدة، بالإضافة الي أن هذه القناة من أجمل وأروع القنوات التركية .

وتبث قناة atv التركية على الترددات التالية:

لقمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة تركسات E42.0 1128(H) 27500 6/5 SD أسترا E19.2 12692 (H) 27500 6/5 SD أسترا E19.2 11243(H) 27500 6/5 SD

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على النايل سات مترجمة للعربية

– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي

وتدور عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة atv الناقلة لأحداث مسلسل قيامة عثمان بجزئها الأول، حيث حصلت قناة atv على حقوق البث المباشرة للمسلسل بدون ترجمة فيما، يواصل موقع النور العربي ترجمة السلسلة الجديدة من قيامة عثمان للغة العربية، علماً بأنه يترجم المسلسل بعد ساعة من البث المباشر له على قناة atv باللغة التركية.

وفضائية أي تي في هي قناة تلفزيونية تركية، بدأت البث في 9 سبتمبر 1992، تعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا حيث تبلغ حصته بالسوق 9.11٪ حسب إحصاء أغسطس عام 2013 .

ويملك قناة atv كاليون جروب وتبث باللغة التركية، وتتخذ شعار: (ATV on watched is opera Soap) izlenir ATV'de Dizi ، ومقرها الرئيسي في مدينة اسطنبول التركية.

من المقرر أن تنقل قناة atv التركية أولى حلقات مسلسل قيامة ارطغرل في العشرين من الشهر الحالي.