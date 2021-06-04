منوعات

تراند اليوم : نتائج قبول الجوازات

0 نشر
0 تبليغ

نتائج قبول الجوازات أعلنت  عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وهي نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي ) للرجال.

شروط المطلوبة :-

 1- الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6:00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبنى القبول والتسجيل في المديرية العامة للجوازات على طريق الدمام حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

2 - احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).

3 - احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

4 - احضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقه منها.

5 - إحضار أصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي، دورات في اللغات الأجنبية، لغة الإشارة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها على بوابة (أبشر ـ التوظيف).

6 - إحضار أصل إشعار درجة القدرات العامة وصورة منها.

7 - احضار (4) صور حديثة (مقاس4x6) مكشوف الرأس.

8 - احضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

 

ملاحظة هامة :-

  • التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.
  • يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع إصطحاب المرافقين

الاسماء :-

اضغط هنا

اضغط هنا

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا