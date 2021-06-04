تراند اليوم : موقع النور مسلسل قيامة عثمان .. موقع النور مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى مترجم للعربية HD

متابعات/ الخليج 365/ يترجم موقع النور مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى في العشرين من الشهر الجاري، وسط حالة من الترقب الشديد من قبل عشاق المسلسل التركي قيامة عثمان، وحسب المتعارف عليه ينشر موقع النور مسلسل قيامة عثمان مترجم للغة العربية بعد ساعة واحد من عرض الحلقة على قناة atv التي تبثه باللغة التركية.

وحصل موقع النور على حقوق ترجمة مسلسل قيامة عثمان بموجب اتفاقية وقعها الموقع مع هيئة التلفزيون التركية.

ويعتبر يُعتبر عثمان بن أرطغرل المؤسس الأول للدولة العثمانيّة، حيث سُميّت الدولة العثمانيّة باسمه، وكان ذلك عام 699هـ عندما استقل بإمارة الدولة العثمانيّة، وبعد توليه الإمارة تعهد عثمان أن يحمي العالم الإسلاميّ، فالدولة العثمانيّة هي التي أعادت الخلافة القويّة للمسلمين؛ وذلك بعد سقوط الدولة العباسيّة على يد التتار.

وعثمان بن أرطغرل هو عثمان بن سليمان شاه التركمانيّ، والمشهور باسم عثمان الأول، كان مولده يوم الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 656هـ، وهو نفس العام الذي سقطت فيه بغداد على يد التتار، ويُشار إلى أن ولادته كانت إما في بلدة صوغود، وإما في بلدة باسين.

يُذكر أنَّ عثمان بن أرطغرل مرض في ذات يوم، وورد خبر مرضه إلى أورخان، فذهب مُسرعاً إليه، وعندما وصله قدّم إليه نصيحة بالحفاظ على الملك، والإحسان في معاملة الرعيّة، والعدل والمساواة في معاملتهم، ويُشار إلى أنَّه أوصى بهذا القول: (يا بني ! إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين، وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلاً، يا بني ! أحط من أطاعك بالإعزاز، وأنعم على الجنود، ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة، يا بني: إنك تعلم أن غايتنا هي أرضاء الله رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق، فتحدث مرضات الله جل جلاله، يا بني لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت، وهذا يا ولدي ما أنت له أهل)، ثمَّ توفي بعد حياة مليئة بالتضحية؛ إذ قضى حياته في الحكم مدة تُقارب 26 و27 عاماً.