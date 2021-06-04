تراند اليوم : موعد الحلقة الاولى من مسلسل قيامة عثمان

من المقرر أن تبدأ الحلقة الاولى من مسلسل قيامة عثمان في العشرين من الشهر الجاري ، هذا الاسبوع، حيث يتوقع بأن تحقق الحلقة الاولى من قيامة عثمان نسب مشاهدة عالية.

وبثت قناة ATV و موقع النور الاعلان الأول من مسلسل قيامة عثمان ، والذي ظهر فيه عثمان شاباً ، ويقود فرسان الكايي برفقة أصدقاء والده الغازي ارطغرل ، يبلغهم من خلاله بضرورة ايقاد شعلة تأسيس دولة مستقلة لهم.

وظهر عثمان وهو يصنع السيوف وبجانبه صديق والده بامسي الذي يشيد خلال المقطع بالغرس الذي تركه الغازي أر طغرل .

كشفت قناة "إي تي في" التركية، بعد أشهر من الانتظار، أن الحلقة الأولى من الجزء السادس لمسلسل "قيامة عثمان"، الذي أطلق عليه اسم "المؤسس عثمان"، ستبث في العشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحقق برومو الحلقة الأولى أرقاماً قياسية، إذ وصل عدد مشاهديه، من صفحة كاتب ومنتج المسلسل محمد بوزداغ على إنستغرام فقط، إلى أكثر من مليوني مشاهدة خلال عشرين ساعة.

وتدور أحداث هذه النسخة من المسلسل التاريخي أيضاً حول فترة تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية، حيث سيجسد الممثل التركي بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الإبن الأصغر لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضى في ذات الطريق التي سار فيها والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع الصليبيين والمغول والتتار والروم والفرس، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب أوزجفيت، الفنانة التركية أصليهان كارالار، حيث من المقرر أن تؤدي دور مالهون خاتون، زوجة الغازي عثمان.

ومن المقرر أن يعرض "قيامة عثمان" مساء كل أربعاء، في نفس التوقيت الذي سيجري فيه عرض مسلسل "الرصاصة" والذي يجسد أرطغرل فيه دور البطل، وهو الأمر الذي يثير المخاوف من أن يتشتت الجمهور بين المسلسلين وينعكس في النهاية على نسب المشاهدة.

وكان قد تحدث أوزجفيت، في وقت سابق، عن المسلسل وقال إنه سيكون مختلفاً وسيعمل، من خلال مشاركته بشخصية مؤسس الدولة العثمانية، على إبراز الكثير من القيم الرئيسية في تلك الحقبة من الزمن، وفي مقدمتها العدالة، إضافة إلى بعض الأسرار الخاصة بعلاقة الغازي عثمان مع شريكته، والتي كانت تربطه بها علاقة حب وثيقة.