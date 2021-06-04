تراند اليوم : عبارات عن المطر تويتر .. أجمل عبارات عن المطر تويتر

نسرد لكم في لفتة درامية أجمل عبارات عن المطر تويتر مع قدوم فصل الشتاء وانتهاء الخريف، ويبحث رواد التواصل الاجتماعي عن أجمل عبارات نزول المطر، و المطر من النعم الجميلة والعظيمة التي انزلها الله لعبادة ومخلوقاتة فبدون المطر الكرة الارضية ستهلك. اليوم نقدم لك كلام عن المطر قصير باروع كلمات جميلة معبرة بل ومميزة تماماً. يمكنك استخدامها الان وقت نزول الامطار اينما تشاء ستعجبك بكل تأكيد كما انها قصيرة مناسبة لاي شخص.

أجمل ما قيل من عبارات عن المطر :

آخر المطر كأول البكاء يخنقنا بالصمت والكآبة. "هزاع البراري"

المطر يغري بكل الغوايات. "واسيني الأعرج"

المطر يثير فينا حزناً وشجناً لأيام مضت ولن تعود. "نبال قندس"

لولا اصطدام الغيوم لما انثال المطر ولولا احتكاك العقول لما اشتعل الفكر. "ليلى الطوع"

ليس ذنب المطر أن ذلك التراب تحول إلى وحل ولم يصبح غابة. "محمد الرطيان"

البحر هو مصدر الإلهام الأول والمطر قطرات الوحي. "محمود خليل"

أصدقاؤك الذين يحبون السير تحت المطر .. لا تفرط فيهم. "أحمد صبري غباشي"

كانت بلدة تلبس المطر كما تلبس الثكلى ثياب الحداد. "جبرا إبراهيم جبرا"

انتظارك يشبه انتظار المطر أيام الصيف حيث الشمس تأبى الرحيل. "إيمان ملال"

نسمع سقوط المطر ولا نسمع هبوط الثلوج، نسمع ضجيج الآلام الخفيفة ولا نسمع صمت الآلام العميقة. "مثل ألماني"

ليست القلوب الطاهرة التي تتجنب المطر، بل تلك التي تحمل المظلات. "أناتول فرانس"

كن كالمطر أينكا وقع نفع، ألا تعلم أنه لا يميّز حين يتساقط بيف قصور الأغنياء وبيوت الفقراء؟ "ويليام شيكسبير"

لا جدوى من الاحتماء بمظلة الكلمات، فالصمت أمام المطر أجمل." أحلام مستغانمي"

الشعر يأتي دائماً مع المطر" نزار قباني"

وجهكِ الجميل يأتي دائماً مع المطر "نزار قباني"

الحب لا يبدأ إلا عندما تبدأ موسيقى المطر "نزار قباني"

المطر يتساقط كأغنيةٍ متوحشة ومطركِ يتساقط في داخلي كقرع الطبول الإفريقية "نزار قباني"

وأن قلبي ميت منذ خريف، قد ذوى حين ذوت، أول أوراق الشجر ثم هوى حين هوت، أول قطرةٍ من المطر "صلاح عبد الصبور"

حبّي لكِ على صوت المطر .. أخذ شكلاً آخر .. يصير سنجاباً، يصير مهراً عربياً .. يصير بجعةً تسبح في ضوء المطر "نزار قباني"

لا تقولي: عُد إلى الشمس .. فإني أنتمي الآن إلى حزب المطر "نزار قباني"

أُحدّق في المطر وهو يلتهم النافذة والليل يتدفق نهراً من الظلال "غادة السمان"

كأنما الأمطار في السماء؛ تهطل يا صديقتي في داخلي "نزار قباني"

كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم وقطرةً فقطرةً تذوب في المطر "بدر شاكر السياب"

في كل قطرة من المطر .. حمراء أو صفراء من أجنّة الزهر ..وكل دمعة من الجياع والعراة وكل قطرةٍ تراق من دم العبيد ..فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد "بدر شاكر السياب"

إن ماتت الأحلام في غاباتنا ..فلسوف يحييها غداً صوت المطر "زين بن بيّة"

أخاف أن تمطر الدنيا ولستِ معي فمنذ رحتِ وعندي عقدة المطر "نزار قباني"

ولنا في المطر دعوةٌ مستجابة "قول سائر"

عندما يتوقف المكر ..ننسى المظلة "مثل ياباني"

واحترتُ في سر احتدام تذكري لك بالمطر "روضة الحاج"

أعددتُ لكِ في قلبي زاوية لا يتوقف فيها المطر. "سالم عطير"

إذا سقط المطر يتملكني حنين لا يوصَف لأن أبكي "عبد الرحمن منيف"

تعال لنشاهد المطر في صمت ونسرّ دعواتنا علّها تُستجاب "لطيفة الحاج"

شعر عن المطر

محمود درويش: "مطر ناعم في خريف بعيد والعصافير زرقاء ... زرقاء والأرض عيد لا تقولي أنا غيمة في المطار فأنا لا أريد من بلادي التي سقطت من زجاج القطار غير منديل أمي وأسباب موت جديد مطر ناعم في خريف غريب والشبابيك بيضاء ... بيضاء والشمس بيّارة في المغيب وأنا برتقال سلّيب"

بدر شاكر السياب: "أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ وكيف يشعر الوحيد بالضياع؟ بلا انتهاء- كالدم المُراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى - هو المطر!

بيان الصفدي: "منذ كنت صغيراً وأنا أخاف من المطر أخاف من غيومه التي تتكدس فوق صدري من الرعد الذي يتوعد البيوت بصوت عالٍ من البرق الذي يبحلق بعينية إلى أقصاهما من جباله التي تربط الجِرار وتكسرها على السقوف من المطر. دائماً يبقى طريق موحلٌ طويل وجنيّةٌ في الليل تنتظرني خلف الباب وجدتي .. جدتي التي لا أعرف على أي شيء كانت تنوح!