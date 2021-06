تراند اليوم : مسلسل see ايجي بست .. مشاهدة مسلسل see جميع الحلقات عبر ايجي بست

مسلسل see ايجي بست مشاهدة مسلسل see ايجي بست ، ومسلسل see هو مسلسل تلفزيوني درامي أمريكي قادم تم إنتاجه لصالح تليفزيون أبل +. تم إعداده من تأليف ستيفن نايت وإخراج فرانسيس لورانس. المنتجون التنفيذيون هم نايت، لورانس، بيتر تشيرنين، جينو توبينج، وكريستين كامبو.

مسلسل أنظر تجري أحداثه في "مستقبل يكون فيه الجنس البشري قد فقد الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل، والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة. يتم تحدي كل ذلك عندما يولد مجموعة من التوائم ذات الرؤية."

بدأ التصوير الرئيسي للموسم الأول في 17 سبتمبر 2018 في فانكوفر، كولومبيا البريطانية بكندا، ومن المتوقع أن يستمر حتى 8 فبراير 2019. في أكتوبر 2018، تم الإبلاغ عن إجراء تصوير في منطقتي كوموكس وستراثكونا بارك في جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية.

وفقًا لصحيفة وول ستريت، تنفق شركة أبل ما يقرب من 15 مليون دولار لكل حلقة، مقارنةً بالموسم الأخير من مسلسل صراع العروش.