تراند اليوم : تردد قناة دعوة 2020 .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة دعوة

تردد قناة daawah tv على النايل سات لمتابعة الحلقة الاولى من مسلسل قيامة عثمان كاملة ، و قناة دعوة الفضائية، هي قناة دعوية إسلامية وسطية، تعمل على نشر الفهم الصحيح للإسلام الوسطي، من خلال البرامج الدعوية التي تتبناها القناة بنخبة من أفاضل الشيوخ في مصر والعالم العربي، فضلاً عن عرض بعضاً من برامج التنمية البشرية بهدف نقل صورة محببة للإسلام الوسطي الذي تتبناه القناة، قناة دعوة الفضائية قناة حديثة نسبياً إذ بدأ بثها منذ عام 2018، ومنذ ذلك الحين وهي تنشر رسالة الإسلام السمحة إلى العالم العربي والإسلامي أجمع مما ساهم في نجاحها وانتشارها بشكل كبير، وهي تبث عبر قمر النايل سات المصري.

تنقل قناة دعوة الفضائية المسلسل التاريخي الإسلامي التركي “قيامة عثمان” بترجمة خاصة، وذلك في اليوم التالي على عرضه على قناة trt 1 التركية، وهو المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم العربي، إذ يعرض تاريخ قيام الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات وحروب مع المغول والصليبيين بواسطة القائد الغازي شاه ارطغرل، فضلاً عن الناحية التاريخية الهامة والإسلامية التي يتبناها المسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة دعوة

الخميس من كل أسبوع في تمام الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والإعادة مساء الأربعاء التالي في تمام الساعة التاسعة.

يذاع مسلسل ارطغرل على قناة دعوة، يوم الجمعة 1 ظهراً، ويعاد في السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة.

موعد العرض الإعادة الخميس 8 ونصف بتوقيت القاهرة الجمعة 1 ظهراً – الجمعة 7 ونصف مساءاً

تردد قناة دعوة الفضائية 2019 daawah tv