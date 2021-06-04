تراند اليوم : تردد قناة atv التركية على النايل سات : تردد قناة atv التركية قيامة عثمان قناة atv التركية البث المباشر مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة atv التركية المالكة الحصرية لحقوق بث مسلسل قيامة عثمان ، وتعتبر قناة atv من أهم وأشهر القنوات التركية التي تقدم محتوى منوع، وهي من القنوات اليت تبث عبر القمرين النايل سات والعرب سات وسهيل سات، كما أنها من القنوات التي تبث العديد من البرامج المنوعة والفريدة من نوعها، بالإضافة الي أن الكثير من العرب يبحثون عن تردداتها الجديدة بالتزامن مع الاعلان عن بثها مسلسل قيامة عثمان المؤسس.

تدور عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة atv الناقلة لأحداث مسلسل قيامة عثمان بجزئها الأول، حيث حصلت قناة atv على حقوق البث المباشرة للمسلسل بدون ترجمة فيما، يواصل موقع النور العربي ترجمة السلسلة الجديدة من قيامة عثمان للغة العربية، علماً بأنه يترجم المسلسل بعد ساعة من البث المباشر له على قناة atv باللغة التركية.

وفضائية أي تي في هي قناة تلفزيونية تركية، بدأت البث في 9 سبتمبر 1992، تعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا حيث تبلغ حصته بالسوق 9.11٪ حسب إحصاء أغسطس عام 2013 .

ويملك قناة atv كاليون جروب وتبث باللغة التركية، وتتخذ شعار: (ATV on watched is opera Soap) izlenir ATV'de Dizi ، ومقرها الرئيسي في مدينة اسطنبول التركية.

من المقرر أن تنقل قناة atv التركية أولى حلقات مسلسل قيامة ارطغرل في العشرين من الشهر الحالي.

تردد قناة atv التركية

يسرنا في هذه الفقرة أن نضع بين أيديكم أحدث ترددات تردد قناة atv الجديدة، بالإضافة الي أن هذه القناة من أجمل وأروع القنوات التركية .

وتبث قناة atv التركية على الترددات التالية:

لقمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة تركسات E42.0 1128(H) 27500 6/5 SD أسترا E19.2 12692 (H) 27500 6/5 SD أسترا E19.2 11243(H) 27500 6/5 SD

ونشير إلى أن قناة atv هي واحدة من أهم القنوات الفضائية في تركيا، وتقوم بعرض أهم ما يهم المجتمع العربي من مسلسلات وبرامج وأعمال فنية متنوعة تلاقي إعجاب المشاهدين.