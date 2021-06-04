تراند اليوم : ضبط كوكايين بأكثر من 700 مليون دولار في براميل أناناس

وارسو ( بولندا ) - الخليج 365

تمكنت السلطات البولندية، الثلاثاء، من ضبط كمية قياسية من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي 770 مليون دولار مخبأة في براميل "لب الأناناس المجلد" مستوردة من إكوادور، عبر ألمانيا.

وقالت السلطات البولندية،: "تمكنا من منع عملية اتجار بقيمة قياسية في بولندا" ، موضحاً أن المخدرات كانت موجهة على الأرجح إلى السوق البولندية فضلا عن الألمانية والإسكندنافية.

وأشارت الى أن المخدرات أرسلت نهاية العام الماضي من إكوادور، عبر مرفأ هامبورغ الألماني؛ وقد نقلت بعد ذلك برا إلى مخزن تابع لشركة في مدينة غدينيا في شمال بولندا.

وقدرت السلطات القيمة السوقية للمخدرات "التي يزيد وزنها عن 3.2 طم من المادة التي تحوي الكوكايين" بثلاثة مليارات زلوتي (767 مليون دولار). حسبما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".

ووجهت الشرطة تهمة المشاركة في عصابة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، لثلاثة رجال تراوح أعمارهم بين 64 و71 عاما يقيمون في منطقة غدينيا.