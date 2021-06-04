تراند اليوم : لماذا أشار "اشتية" هكذا للوفد الطبي الصيني في زيارته لرام الله؟..

لماذا أشار "اشتية" هكذا للوفد الطبي الصيني في زيارته لرام الله؟..

رام الله / الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الخميس، بزيارة فريق الخبراء الطبي الصيني المكلف بمساعدة فلسطين في الحرب ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وشكر اشتية الفريق، وأعرب عن تقديره للزيارة، التي قال إنها تمثل رسالة "تضامن طبي وسياسي".

وقال رئيس الوزراء: "ممتنون لأن الفريق جاء في الوقت المناسب"، مضيفاً أنه يوجد الكثير أمام فلسطين لتتعلمه من التجربة الصينية في مكافحة المرض.

من ناحية أخرى، قال مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، قوه وي، إن أهمية الزيارة تكمن في توقيتها، وستساعد في دعم قدرة النظام الصحي الفلسطيني قبل احتمالية حدوث موجة جديدة من المرض القاتل كما حذرت منظمة الصحة العالمية.

وأوضح "سنغتنم الفرصة ليتبادل الشعبان الخبرات الغنية في مكافحة المرض. لدي إيمان قوي بأنه من خلال الأيام المقبلة، ستكون هناك تبادلات مستمرة ومتعمقة في النظام الطبي والصحي لمكافحة المرض."

وبدأت اليوم، اجتماعات في مقر وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، بين فريق الخبراء الصينيين والقيادة العليا للوزارة برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة.

ومن المقرر أن يعقد الخبراء الصينيون سلسلة من الاجتماعات والزيارات لمراكز الحجر الصحي ومراكز العلاج في الضفة الغربية لمدة أسبوع.

ونقل الوفد الصيني الذي وصل أول أمس الأربعاء إلى الضفة الغربية، إمدادات ومساعدات طبية مقدمة من الحكومة الصينية للشعب الفلسطيني لمكافحة مرض كورونا، إضافة إلى تقديم التوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة لوضع السياسات الوقائية لمكافحة نقل العدوى خاصة داخل المستشفيات.

وتتضمن المساعدات كمامات وأقنعة طبية بأنواع مختلفة، وملابس طبية واقية، وأدوات فحص الفيروس، وأجهزة فحص الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.