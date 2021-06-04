تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير بهبوط حاد في الدورة الدموية .. ابنته فنانة معروفة

القاهرة - الخليج 365

توفي، فجر اليوم الخميس، الفنان المصري الكبير محمود مسعود، عن عمر يناهز 67 عاما اثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان محمود مسعود، قائلة: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‫ وفاة الفنان الكبير ‫محمود مسعود، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وُلد محمود مسعود يوم 3 سبتمبر عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.

عمل محمود مسعود بعد تخرجه في مسرح الطليعة، لينتقل من المسرح إلى السينما، ويشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها فيلما "المتمرد، الشرسة".

شارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

كانت آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ابنته الفنانة إيمان مسعود شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسلا "شمس الأنصاري"، "حكايات بنات" في 2012، ولكنها ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

في عام 2016، تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها مستشفى الأمل والحياة بالمهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخّص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتى تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.



