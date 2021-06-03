تراند اليوم : وصفة سحرية لعلاج خشونة الركبة والفقرات خلال فترة قصيرة

غزة/ الخليج 365

توصلت أبحاث طبية لعلاج سحري لخشونة الركبة والفقرات, بمكونات طبيعية خالصة لعلاج هذه الآلام والتخلص منها في فترة قصيرة جدا لا تتعدى العشر دقائق.

ما هو مرض خشونة الركبة؟

خشونة الركبة، أو مرض الفصال العظمي في الركب هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

ومع الوقت تصبح فرص تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، وذلك نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي. كذلك قد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل بألم وتورم وتصلب أو حتى بظهور النتوءات العظمية.

مكونات علاج آلام خشونة الركبة والفقرات

الكركم:

الكركم من العلاجات الفعالة لتخفيف آلام الركبة. حيث يحتوي الكركم على مادة الكركمين وهي من المضادات الطبيعية للالتهابات وكذلك المواد المضادة للأكسدة.

طرق الاستخدام:

ضيفي نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل والكركم إلى كوب الماء والغلي لمدة 10 دقائق، العمل على تصفيته وإضافة العسل لتناوله مرتين في اليوم.

يمكنك غلى معلقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب والعمل على تحليته بالعسل وتناوله مرة واحدة في اليوم.

ويوجد خيار آخر هو تناول مكملات الكركم، التى ينصح بتناولها يوميًا والإكثار من إضافة الكركم إليه.

الوقاية من خشونة الركبة

المشي والحركة والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العظام المحيطة بالركبة ، وتجنب الجلوس لفترات طويلة على مدار اليوم لتجنب ضعف العضلات ، والتعرض للشمس بشكل كافي وذلك لمدة ساعة يوميا خاصة من وقت الشروق حتى الساعة التاسعة صباحا، أو من الساعة الرابعة عصرا وحتى وقت الغروب على لضمان التعرض لفيتامين د ، والحرص على التغذية السليمة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن خاصة الكالسيوم، الفسفور، الزنك، المغنيسيوم، الحديد، النحاس، والبوتاسيوم، وذلك كتناول اللبن، المنتجات البحرية، الفواكه كالتفاح، والكمثري، الخوخ، الخضروات الورقية كالجرجير، الخس، الكرات، الفجل ، والحرص على شرب كميات كافية من الماء.