تراند اليوم : صور من داخل مقر سجن الأمراء السعوديين.. الأمير الوليد في سجنه

الرياض- الخليج 365:

قالت وكالة 'بلومبيرج”، إن القبض على الأمير الوليد بن طلال كجزء من التحقيق في مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، هو آخر تطور في قصة الملياردير الذي جذب الاهتمام الدولي، بينما يخفي استثماراته في سرية.

ونقلت بلومبيرج عن مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته أن الوليد هو من بين الأمراء الـ11، وأربعة وزراء وعشرات من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذين تم ايقافهم بناءً على أوامر من لجنة مكافحة الفساد المنشأة حديثاً برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المسؤول إن أغنى الموقوفين، وهو الوليد، تم القبض عليه من مخيمه في الصحراء.