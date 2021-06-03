تراند اليوم : بالفيديو: ضحية "سعد لمجرد" و تخرج عن صمتها لأول مرة وتكشف أسرار تلك الليلة!

الخليج 365/

حبس المغني المغربي "سعد لمجرد" أشهرا في السجن بفرنسا بعد اتهامه بالاعتداء ومحاولة اغتصاب، إلى حين إطلاق سراحه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مع حمله سوارا إلكترونيا لتعقب تنقلاته، ثم أمر القاضي برفع السوار إلى حين النطق النهائي بالحكم في قضيته، لكن أخيرا خرجت الضحية عن صمتها وباحت بتفاصيل الحادث!

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع القرار القضائي الأخير، أطلت "لورا بريول"، التي اتهمت النجم المغربي باغتصابها والاعتداء عليها، لأول مرة بعد مرور أكثر من سنة على الواقعة، وذلك عبر شريط فيديو، وقالت "بريول"، في مقطع فيديو نشرته على قناتها الخاصة في يوتيوب، "قررت أخيرا أن أظهر للعلن لأحكي ماذا حصل دون الخوض كثيرا في التفاصيل".