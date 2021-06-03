تراند اليوم : مفاجأة .. أحلام تصرح عن سبب خروجها من "ذا فويس"

الخليج 365/

صرحت النجمة الإماراتية أحلام أن لا علاقة لأغنية "قولوا لقطر" باستبدالها بالفنّانة نوال الكويتية في لجنة تحكيم "ذا فويس"، بعد أن كانت تكهنات كثيرة رأت ان ذلك هو السبب.

وغرّدت الفنّانة الخليجية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" منذ قليل: "لم يطلب مني اي شخص في الامارات لا شاعر ولا ملحن ولا موزع ولا فنان اني اعمل عمل وطني لبلدي الامارات (( ورفضت )) وأتشرف باي عمل لبلادي ".

وأضافت: "بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني".

وكانت أحلام أثارت قلق متابعيها في تغريدة سابقة جاء فيها: "اللهم يامن لا تضيع ودائعه أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".