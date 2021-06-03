تراند اليوم : احلام خارج لجنة تحكيم "ذا فويس" ... نوال الكويتية بديلة عنها!

الخليج 365/

فاجأت الفنانة نوال الكويتية السوشيال ميديا بإعلان تلقيها دعوة للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم برنامج The Voice.

وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "أشكر إدارة قناة الـ MBC على دعوتهم الكريمة لمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج The Voice . سعيده بالدعوة".

كذلك أعلن الإعلامي عبدالله مخارش، عبر حسابه على التطبيق نفسه، أن المحطة ستصدر بياناً رسمياً يفيد باستبعاد الفنانة أحلام من برنامج "ذا فويس" واستبدالها بالفنانة نوال الكويتية.

وأضاف: "تم استبعاد أحلام من برنامجي "ذا فويس" و"إم بي سي"، وستكون القديرة نوال الكويتية هي نجمة البرنامج بجانب اللجنة، وخلّي فجر السعيد تنفعك".

وأثار ذلك جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الأثر اطلق محبو الفنانة الكويتية هشتاغ "نوال الكويتية في لجنة ذا فويس".