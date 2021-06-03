تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 مصر

امساكية رمضان 2018 مصر يقدمها موقع المشرق لزواره الأعزاء من أبناء الشعب المصري أو المقيمين بها من الدول العربية لتكون دليلهم لتعرف على مواعيد الأمساك والأفطار في هذا الشهر الكريم.

تمثل امساكية رمضان أهمية كبيرة عند المسلمين في مصر وجميع الدول الإسلامية بمختلف أطيافهم وثقافاتهم لما تتضمنه من مواقيت للصيام والأفطار وأوقات الصلوات يتم أعتمادها من قبل الجهات المسئولة تبعاً للدولة المعلنة عنها.

موعد رمضان في مصر 2018

يهتم جمهور المسلمين في أرجاء العالم العربي بعمل أستعدادتهم لإستقبال شهر رمضان الكريم التي يأتي على رأسها الحصول على إمساكية الشهر الفضيل والذي يتم الإعلان عن غرته رسمياً من قبل دار الإفتاء عقب أستطلاع الهلال في أخر يوم من شهر شعبان والذي من المتوقع طبقاً لما جاء عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يكون ثلاثون يوماً وعليه يكون المرتقب أن يأتي أول أيام رمضان المبارك في يوم الخميس الموافق 17/5/2018.