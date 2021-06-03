تراند اليوم : مسلسل نسر الصعيد الحلقة الجديدة + ميعاد عرض مسلسل نسر الصعيد

مسلسل محمد رمضان الجديد 2018 نسر الصعيد، هذا المسلسل المميز والجديد للموسم الجديد من الشهر المبارك شهر رمضان المبارك، هذا المسلسل الذي تدور الاحداث حول الضابط الصعيدي محمد رمضان باسم زين، والذي يخدم في القوات المسلحة، ويحبه الجميع في منطقته ويعتبرونه القدوة في جميع المجالات شهم وجدع وان بلد رجل يتحمل المسؤولية ويتم قرار نقله الى سيناء لمحاربة الارهاب هناك، هذا المسلسل الذي ينتظره الكثير من الاشخاص للتعرف على احداثه المثيرة والمميزة، وهو من مسلسلات الاكشن والجريمة المثيرة التي دوما ما يلعب دورها محمد رمضان كما في مسلسل الاسطورة الرائعة، لهذا سوف نقدم لكم اعلان مسلسل محمد رمضان الجديد 2018 نسر الصعيد .

برومو مسلسل محمد رمضان الجديد 2018

البرومو المميز للممثل المشهور محمد رمضان لمسلسل نسر الصعيد الجديد المسلسل الاجتماعي الاكشن والجريمة المميز الذي تم تحديد عرضه خلال شهر رمضان المبارك مسلسل نسر الصعيد اكشن ودراما وجريمة روعة .

نضع بين ايديكم الفيديو الكامل لبرومو محمد رمضان لمسلسل نسر الصعيد نتمنى ان ينال اعجابكم هذا المسلسل المميز الذي قمنا بوضع البرومو الخاص به امامكم الان .