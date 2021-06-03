تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 تونس

امساكية رمضان 2018 تونس ،مع بداية ايام شهر رمضان يتطلع الجميع للبحث عن امساكية رمضان 1439 _ 2018 لمعرفة موعد أذان الفجر في تونس من أجل التعرف على مواعيد الإمساك، ويستعد على هذا الأساس، وننشر لكم من خلال امساكية شهر رمضان 2018 مواقيت الصلاة وأذان الفجر والمغرب بالمملكة العربية السعودية ، لذا اخترنا لكم أهم المدن في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية وهي تونس.

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:27 ص 05:10 ص 12:16 م 04:05 م 07:21 م 08:58 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:26 ص 05:10 ص 12:16 م 04:05 م 07:22 م 08:59 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:25 ص 05:09 ص 12:16 م 04:06 م 07:23 م 09:01 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:24 ص 05:08 ص 12:16 م 04:06 م 07:24 م 09:02 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:23 ص 05:07 ص 12:16 م 04:06 م 07:25 م 09:03 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:22 ص 05:07 ص 12:16 م 04:06 م 07:25 م 09:04 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:21 ص 05:06 ص 12:16 م 04:06 م 07:26 م 09:05 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:20 ص 05:06 ص 12:16 م 04:07 م 07:27 م 09:06 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:19 ص 05:05 ص 12:16 م 04:07 م 07:28 م 09:07 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:18 ص 05:04 ص 12:16 م 04:07 م 07:29 م 09:08 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:17 ص 05:04 ص 12:16 م 04:07 م 07:29 م 09:09 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:16 ص 05:03 ص 12:17 م 04:07 م 07:30 م 09:10 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:15 ص 05:03 ص 12:17 م 04:08 م 07:31 م 09:11 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:15 ص 05:03 ص 12:17 م 04:08 م 07:31 م 09:12 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:14 ص 05:02 ص 12:17 م 04:08 م 07:32 م 09:13 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:13 ص 05:02 ص 12:17 م 04:08 م 07:33 م 09:14 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:12 ص 05:01 ص 12:17 م 04:08 م 07:33 م 09:15 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:12 ص 05:01 ص 12:17 م 04:09 م 07:34 م 09:16 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:11 ص 05:01 ص 12:18 م 04:09 م 07:35 م 09:17 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:11 ص 05:01 ص 12:18 م 04:09 م 07:35 م 09:18 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:10 ص 05:00 ص 12:18 م 04:09 م 07:36 م 09:19 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:10 ص 05:00 ص 12:18 م 04:10 م 07:36 م 09:19 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:09 ص 05:00 ص 12:18 م 04:10 م 07:37 م 09:20 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:09 ص 05:00 ص 12:19 م 04:10 م 07:37 م 09:21 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:09 ص 05:00 ص 12:19 م 04:10 م 07:38 م 09:21 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:09 ص 05:00 ص 12:19 م 04:10 م 07:38 م 09:22 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:08 ص 05:00 ص 12:19 م 04:11 م 07:39 م 09:23 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:08 ص 05:00 ص 12:19 م 04:11 م 07:39 م 09:23 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:08 ص 05:00 ص 12:20 م 04:11 م 07:40 م 09:24 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:08 ص 05:00 ص 12:20 م 04:11 م 07:40 م 09:24 م