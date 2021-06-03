تراند اليوم : مواعيد عرض مسلسل رسايل

ننشر لكم مواعيد مسلسل رسائل وقصة مسلسل رسايل 2018، تطل علينا الفنانة مي عز الدين في اطلالة جديدة من خلال مسلسل رسايل حيث تقدم من خلال مسلسل رسايل محتوى جديد و نوعي من خلال الدور الذي تقوم به الفنانة مي عز الدين، وذلك من خلال تجسيدها لدور ممز في الموسم الرمضاني الجديد، فتستمر الدراما المصرية في تقديم الاعمال الدرامية المميزة و الجديدة التي تتناول مجموعة كبيرة من الأحداث و القضايا التي عاصرها المجتمع العربي في مختلف الجوانب الحياتية، حيت تحاول الشاشة المصرية طرح العديد من المسلسلات الجديدة و المميزة التي تسعى من خلالها الى اكتساح الساحة الفنية في الوطن العربي، و ذلك بالاستفادة من العديد من السيناريوهات النوعية و الجديدة التي يمكن أن يتم تجسيدها في أجمل المشاهد و الأعمال الفنية، و تشكيل الحلقات التي يشارك بها مجموعة كبيرة من الفنانين المخضرمين، و أيضاً من خلال الحضور اللافت للعديد من الأوجه الجديدة في الوسط الفني.

أحداث وقصة مسلسل رسايل 2018

يشمل مسلسل رسايل مجموعة من الأحداث الجديدة و النوعية التي تؤدي بطولتها الفنانة مي عزالدين، لتجسد مشاهد و أحداث قصة مسلسل رسايل، حيث تدور أحداث و قصة مسلسل رسايل حول الطبقة المتوسطة من المجتمع المصري التي اختفت من المجتمع، ووجود طبقتين من الأثرياء و أصحاب الأموال الطائلة و الجزء الأكبر من المجتمع الذي يعيش في الفقر المدقع، حيث تلعب الفنانة مي عزالدين دور الفتاة التي تعيش مع والدها المتقاعد و الذي يحصل على قوت يومه من خلال معاش التقاعد، و تشمل الأحداث الغريبة التي تحدث لهذه الفتاة من خلال تنبؤها بالواق من خلال أحلمها، و أيضاً من خلال اكتشافها الخيانة من العديد من الأشخاص المقربين منها، و أيضاً تتنبأ في العديد من حالات الوفاة التي يتعرض لها أقاربها، والتي تحدث بالفعل، و اما من خلال أحلامها فتقوم باكتشاف ان وابدها مصاب بأحد الأمراض الخطيرة والتي يقوم بعلاجها بدون أن تعلم البطلة، ويتوجه للعلاج بشكل خفي.

أبطال وفريق عمل مسلسل رسايل 2018

و تشارك الفنانة مي عزالدين برفة مجموعة من الفنانين المصريين الصاعدين، و من أهم المشاركين في المسلسل (خالد سليم – عبدالرحمن أبو زهرة – هاجر الشرنوبي – رزان مغربي – محمود كمال )، وهو من تأليف محمد عبد المالك، ومن اخراج المخرج القدير ابراهيم فخر، لتجسيد هذا العمل الفني بصورة تتيح له الفرصة في المنافسة من خلال السباق الرمضاني، و المنافسة الكبيرة بين العديد من المسلسلات الجديدة التي سيتم عرضها، حيث يسعى المنتجين الى اختيار القنوات المميزة التي تحظى بالعديد من المشاهدين، وأيضاً اختيار الأبطال الذين لديهم جماهير عديدة.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل رسايل 2018

و ام بخصوص القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل رسايل فأن قناة ON E و قناة ON دراما ستنفردان في عرض مسلسل رسايل، وذلك من خلال شاشتها بالتزامن مع بداية أول أيام شهر رمضان الكريم، و ذلك بالإضافة الى العديد من المسلسلات العديدة التي ستشكل المشاهد الجملة و المميزة للمتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث لم يتم الاعلان بعد عن مواعيد عرض المسلسل ن خلال القناة، والتي لا تزال في أعمال جدولة و تنظيم المسلسلات و البرامج التي سيتم عرضها في شهر رمضان.

العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.30 ( الرابعة ولنصف فجراً )

الإعادة الثانية : 12.30 ( الثانية عشر والنصف ظهراً )