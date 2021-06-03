تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 – 1439 .. إمساكية رمضان 2018 الاردن + امساكية رمضان 2018 السعودية + امساكية شهر رمضان 2018 مصر

امساكية رمضان 2018 – 1439 تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2018 - 1439 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2018 - 1439 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2018 - 1439 النهائية ان شاء الله،امساكية رمضان 2018 الرياض ومواعيد الصلوات والقيام داخل السعودية في رمضان 2018،امساكية رمضان في السعودية 2018، مع حلول الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم،ولذه الصوم وقراءة القرآن، والتقرب إلى الله، وتكثيف الطاعات، نجد أن لذة الصوم لها سحر خاص، ونجد أن الأعوام السابقة عودنا شهر رمضان أن يأتي في فصل الصيف مصحوب بدرجات الحرارة العالية، ولكن الله عز وجل يهّون على عباده إرهاق الصيام، ودرجات حرارة الجو، وفي خلال الشهر الكريم تكثر أعمال الخير، والمساعدات، التي تدخل السرور والبهجة على قلب كل مسلم، وتعود به الأجواء التي ينتظرها الجميع من التقارب وصلة الرحم، وتجمع الأهل في أوقات الفطار.

مصر

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:11 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:12 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:13 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:18 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:15 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:15 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:47 م 08:17 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:48 م 08:18 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:48 م 08:19 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:21 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:22 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:23 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:23 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:24 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:09 ص 04:54 ص 11:54 ص 03:29 م 06:54 م 08:26 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:09 ص 04:54 ص 11:54 ص 03:30 م 06:54 م 08:27 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:09 ص 04:54 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:27 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:28 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:28 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:30 م 06:56 م 08:29 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:30 م 06:56 م 08:29 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:30 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:30 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:31 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:08 ص 04:54 ص 11:56 ص 03:31 م 06:58 م 08:31 م

الاردن

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:01 ص 04:38 ص 11:33 ص 03:13 م 06:28 م 07:58 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:00 ص 04:37 ص 11:33 ص 03:13 م 06:28 م 07:58 م السبت 3 رمضان 19 مايو 02:59 ص 04:37 ص 11:33 ص 03:13 م 06:29 م 07:59 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 02:58 ص 04:36 ص 11:33 ص 03:13 م 06:30 م 08:00 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 02:57 ص 04:36 ص 11:33 ص 03:13 م 06:30 م 08:00 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 02:57 ص 04:35 ص 11:33 ص 03:14 م 06:31 م 08:01 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 02:56 ص 04:35 ص 11:33 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 02:55 ص 04:34 ص 11:33 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 02:54 ص 04:34 ص 11:33 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م السبت 10 رمضان 26 مايو 02:54 ص 04:33 ص 11:33 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 02:53 ص 04:33 ص 11:33 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 02:52 ص 04:32 ص 11:34 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 02:52 ص 04:32 ص 11:34 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 02:51 ص 04:32 ص 11:34 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 02:51 ص 04:31 ص 11:34 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 02:50 ص 04:31 ص 11:34 ص 03:15 م 06:37 م 08:07 م السبت 17 رمضان 02 يونية 02:50 ص 04:31 ص 11:34 ص 03:15 م 06:38 م 08:08 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 02:49 ص 04:31 ص 11:34 ص 03:15 م 06:38 م 08:08 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 02:49 ص 04:30 ص 11:35 ص 03:15 م 06:39 م 08:09 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 02:48 ص 04:30 ص 11:35 ص 03:15 م 06:39 م 08:09 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 02:48 ص 04:30 ص 11:35 ص 03:15 م 06:40 م 08:10 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 02:48 ص 04:30 ص 11:35 ص 03:16 م 06:40 م 08:10 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 02:48 ص 04:30 ص 11:35 ص 03:16 م 06:41 م 08:11 م السبت 24 رمضان 09 يونية 02:47 ص 04:30 ص 11:36 ص 03:16 م 06:41 م 08:11 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 02:47 ص 04:30 ص 11:36 ص 03:16 م 06:42 م 08:12 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 02:47 ص 04:30 ص 11:36 ص 03:16 م 06:42 م 08:12 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 02:47 ص 04:30 ص 11:36 ص 03:16 م 06:43 م 08:13 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 02:47 ص 04:30 ص 11:36 ص 03:17 م 06:43 م 08:13 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 02:47 ص 04:30 ص 11:37 ص 03:17 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 02:47 ص 04:30 ص 11:37 ص 03:17 م 06:44 م 08:14 م

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