تراند اليوم : دعاء لزوجي في شهر رمضان

دعاء لزوجي في شهر رمضان اللهم إحفظه في رمضان لفعل الخير يا رحمان وإبعد عنه المهان ويسر عيشه بأمان

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن هدية للأعزاء بمناسبة قرب رمضان

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

كأنني أرى دموعاً سالت على وجنتي العائدون إلى الله

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

يوم تحس بضيق وفراغ (ردد): لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله وأنقى الحب الحب لله

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك

اللهم أذق قلب أخي برد عفوك و حلاوة حبك و افتح مسامع قلبه لذكرك

من وجد الله فماذا فقد؟ومن فقد الله فماذا وجد؟

أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم

اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

أخي في الله إن اتقيت الله وأكثرت النوافل أحبك الله ثم الخلق

من قرأ سورة الدخان في ليله اصبح يستغفر له 70 الف ملك

رمضان كريم كل رجب وأنت ذهب وكل شعبان وأنت فرحان وكل رمضان وأنت بصحة وأمان

كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وأنت بألف خير

يارب يارحمان يامنان بلغ قاريء الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البش

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر

يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك ..

مكان القمر خليتك .ملاك الخير سميتك .. عزيز وغالي ناديتك … وبشهر الخير هنيتك

أمانيننا تسبق تهانيننا ..وفرحتنا تسبق ليالينا .. وشهر مبارك .. عليكم وعلينـــا

السنة تمشي وتـدور .. ويجي احلى الشهـور .. ونقول لاغلى القلـوب .. كل عام وأنت بصحه وسرور.

كل عام وانتم بخير بنفحات الايمان وايات القران وبذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الانام نهنئكم بقدوم شهر رمضان

زاد الله تقاك ومن النار وقاك وللفضيلة هداك وللجنة دعاك وللفردوس زينك وحلاك

أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانيه أن يجمعنا ثانيه في جنة قطوفها دانيه

مضى العمر وفات يا أسير الغفلات فاغنم العمر و بادر بالتقى قبل الممات

ألبسك اللــه حلل الصفــــاء وأنار لك الأرض والسمــــاء وجعل لك الفوز يوم اللقــاء وأسكنك منازل الشهــــــداء وهنأك ربي بعيش السـعداء

الله إني أحبه فيك فأحببه وأرض عنه وأعطه حتى يرضى وأدخلة جنتك آمين

اسأل من اهل الهلال .. وارسى الجبال .. ان يجعلك كل رمضان .. وانت في احسن حال

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن احبك.

قبل الشوربة و السنبوسة*لك ألف بوسة*و كل رمضان و أنت بخير قبل الحوسة.

في رمضان اهديلك (سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك!!

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن احبك

امتى أشوفك .. امتى ألقاك ..يمر رمضان و إنت بعيد .. وشوقي يزيد ..وكل عام وإنت بخير.

غسل الله قلبك بماءاليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء ..وعصافيرالدني … تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان ..

أَنْتَظِر هَاليُوْم……. تَعْرِف لِيَه…..؟؟؟؟؟؟ لِأَنِّي أَبِي أَقُوْلُك……. كُل رمضان وَأَنْت بِأَلْف خَيْر يَالَغَالِي.

يادانه في البحور .. يازهره بين الزهور .. أهنيك بقرب رمضان .. زينة الشهور …

يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بلفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل .

رمضان شهر الله و أفضلنا عند الله يفوز بليلة القدر إن شاء الله.

رمضان كريم علنا وعليكم تقبل الله منا ومنكم وجعلنا من صوامه وقوامه.

أهديك عطرالورد والوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك برمضان وأيامه

اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان يا الله يارحمن.

كل سنة وانتو طيبين علي الخير مجتمعين بالفرحة متجمعين.

اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه.

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. ورمضان عليك يعود ..

بريحة العطر والمسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود تهاني لكم من قلب ودود

الله يتقبل صيامك وقيامك… ومبارك عليك الشهر…. ويعود عليك بصحة وسعادة وعمر مديد ….إن شاء الله…

قبل اى انسان وقبل الأوان بأوان وقبل الهلال مايبان مبارك عليك رمضان.

كل ساعة… كل يوم… كل اسبوع…كل رمضان… كل عام وأنت بألف خير..

يارب يارحمن يامنان بلغ قارىء الرسالة رمضان واجعله يزهى حسنأ وسط الجنان.

ملاك الطيبة سميتك وعلى الناس أغليتك وبالتهاني خصيتك وبقرب رمضان هنيتك.

