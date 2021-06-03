تراند اليوم : صباح اول يوم من رمضان دعاء اليوم الاول من شهر رمضان المبارك

مع صباح اول يوم من رمضان يقول المسلم : اللهم كما بلغتنا أوله ، اللهم بلغنا تمامه ، و أعنا على صيامهِ و قيامه ، و اجعلنا فيهِ من المقبولين .. امين

دعاء اليوم الاول من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان المُبارك، من الأدعية المُستحبة تبتت عن الصحابة والتابعين، يستقبل المؤمن أول أيام الشهر الفضيل بهذا الدعاء، من أجل أن يكون فاتحة خير عليه، يُصومه ويقيه ويُحي نفحاته الإيمانية بصدق ونية وإخلاص وبرعاية من الله عز وجل.

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: “اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ “.

ثواب الدعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

لُكل دعاء من أدعية أيام شهر رمضان المبارك ثواب وأجر يعود على داعيه، وثواب اليوم الأول من رمضان حسب ما قال الصحابة والتابعين: “مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَ السُّعَدَاءُ وَ الْأَوْلِيَاءُ”.

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