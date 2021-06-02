تراند اليوم : الذهب في أدنى مستوياته خلال عام

واصل الذهب انخفاضه، الخميس، ليسجل أدنى مستوياته في عام، مع ارتفاع الدولار بعد أن أكد جيرو مباول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء إقتصادي قوي.

وفي الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي مسجلا 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى مدعوما بتصريحات أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجعت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو الماضي عند 15.33 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 810.30 دولار للأوقية.، وفي الجلسة السابقة، سجل المعدن أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 798.14 دولار.

وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 905.47 دولار للأوقية، ونزل المعدن إلى أضعف مستوى له منذ التاسع من ابريل عندما بلغ 902.97 دولار الأربعاء.