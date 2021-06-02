تراند اليوم : "بقشيش فلكي" من رونالدو لـ 5 موظفين

جعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عمّالا بأحد الفنادق الفخمة باليونان في غاية السعادة خلال قضائه عطلة رفقة عائلته الصغيرة وأصدقائه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن رونالدو ترك بقشيشا بقيمة 17850 جنيه إسترليني (23 ألف دولار أميركي) بعد انقضاء إجازته ومغادرته على متن الطائرة.

وطلب اللاعب، الحاصل على 5 كرات ذهبية، تقاسم المبلغ "البقشيش الفلكي" بين 5 موظفين في المنتجع، الذي كان يقيم فيه.

وكان رونالدو في عطلة في البحر الأبيض المتوسط مع عائلته، عقب خروج منتخب البرتغال من كأس العالم على حساب أوروغواي.

ونشر اللاعب المنتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس، على حسابه بالإنستغرام، صورتين من إجازته، الأولى يظهر فيها رفقة ابنه وصديقته جورجينا، فيما أظهرت الثانية رونالدو رفقة أمه وعدد من الأصدقاء وهم يتناولون وجبة العشاء.

ومباشرة بعد مغادرته اليونان، توجه "الدون" صوب تورينو في إيطاليا لتوقيع عقده الجديد مع فريق يوفنتوس.