تراند اليوم : تنسيق كليات علمي علوم 2020

الكلية الحد الأدنى من 410 الحد الأدنى من 370 الحد الأدنى بالنسبة المئوية طب المنصورة 405 365.49 98.78 هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405 365.49 98.78 طب كفر الشيخ 404 364.59 98.54 طب الإسماعيلية ج قناة السويس 404 364.59 98.54 طب الزقازيق 403.5 364.13 98.41 طب طنطا 403.5 364.13 98.41 طب المنيا 403.5 364.13 98.41 كلية الطب بقنا 403.5 364.13 98.41 طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5 364.13 98.41 طب بنها 403 363.68 98.29 طب القاهرة 403 363.68 98.29 طب الإسكندرية 403 363.68 98.29 طب بورسعيد 403 363.68 98.29 طب سوهاج 403 363.68 98.29 طب عين شمس 402.5 363.23 98.17 طب اسيوط 402.5 363.23 98.17 طب بنى سويف 402.5 363.23 98.17 كلية طب أسوان 402.5 363.23 98.17 طب السويس 402 362.78 98.05 طب الفيوم 402 362.78 98.05 طب حلوان 402 362.78 98.05 طب اسنان طنطا 401.5 362.33 97.93 طب اسنان المنصورة 401.5 362.33 97.93 طب اسنان جنوب الوادي 401.5 362.33 97.93 طب اسنان الإسكندرية 401.5 362.33 97.93 طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق 401.5 362.33 97.93 طب الاسنان المنيا 401 361.88 97.80 كلية طب الاسنان ج بنى سويف 401 361.88 97.80 كلية طب أسنان الفيوم 401 361.88 97.80 كلية طب الاسنان جامعة أسيوط 401 361.88 97.80 طب اسنان القاهرة 401 361.88 97.80 طب اسنان عين شمس 401 361.88 97.80 طب اسنان كفر الشيخ 401 361.88 97.80 طب اسنان الإسماعيلية ج قناة السويس 401 361.88 97.80 كلية الصيدلة ج المنوفية 400 360.98 97.56 كلية الصيدلة ج جنوب الوادي 400 360.98 97.56 صيدلة الفيوم 399 360.07 97.32 كلية الصيدلة ج السادات 399 360.07 97.32 صيدلة المنصورة 398.5 359.62 97.20 صيدلة سوهاج 398.5 359.62 97.20 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ج كفر الشيخ 398.5 359.62 97.20 صيدلة المنيا 398.5 359.62 97.20 كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398 359.17 97.07 صيدلة طنطا 398 359.17 97.07 صيدلة الزقازيق 398 359.17 97.07 صيدلة القاهرة 397.5 358.72 96.95 صيدلة بورسعيد 397.5 358.72 96.95 صيدلة عين شمس 397.5 358.72 96.95 صيدلة اسيوط 397.5 358.72 96.95 صيدلة بنى سويف 397.5 358.72 96.95 صيدلة الإسماعيلية ج قناة السويس 397.5 358.72 96.95 صيدلة حلوان 397 358.27 96.83 صيدلة الإسكندرية 397 358.27 96.83 علاج طبيعي قنا 396.5 357.82 96.71 علاج طبيعي القاهرة 396.5 357.82 96.71 كلية العلاج الطبيعي ج بنى سويف 396.5 357.82 96.71 علاج طبيعي ج كفر الشيخ 396.5 357.82 96.71 علوم البترول والتعدين بمطروح 395 356.46 96.34 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395 356.46 96.34 كلية الطب البيطري المنوفية 395 356.46 96.34 طب بيطري المنصورة 394.5 356.01 96.22 طب بيطري سوهاج 394.5 356.01 96.22 طب بيطري المنيا 394.5 356.01 96.22 طب بيطري بنى سويف 394.5 356.01 96.22 طب بيطري كفر الشيخ 394 355.56 96.10 طب بيطري قنا ج جنوب الوادي 394 355.56 96.10 كلية الألسن كفر الشيخ 394 355.56 96.10 طب بيطري الزقازيق 394 355.56 96.10 طب بيطري اسيوط 394 355.56 96.10 طب بيطري دمنهور 394 355.56 96.10 طب بيطري الإسكندرية 393.5 355.11 95.98 طب بيطري القاهرة 393.5 355.11 95.98 طب بيطري فرع الوادي الجديد 393.5 355.11 95.98 كلية الطب البيطري جامعة أسوان 393.5 355.11 95.98 طب بيطري بنها 393.5 355.11 95.98 طب بيطري جامعة السادات 393 354.66 95.85 طب بيطري الإسماعيلية ج قناة السويس 393 354.66 95.85 طب بيطري فرع مطروح 392.8 354.48 95.80 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف 392.5 354.21 95.73 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 392.5 354.21 95.73 هندسة القاهرة 392 353.76 95.61 كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية 391.7 353.49 95.54 هندسة الاسماعيلية 391.5 353.30 95.49 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 391.5 353.30 95.49 تمريض طنطا 391 352.85 95.37 هندسة دمياط 391 352.85 95.37 هندسة بني سويف 391 352.85 95.37 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 391 352.85 95.37 اعلام القاهرة 390.5 352.40 95.24 هندسة المنصورة 390 351.95 95.12 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية ج قناة السويس 390 351.95 95.12 تمريض دمنهور 390 351.95 95.12 علوم دمنهور 389.5 351.50 95.00 هندسة عين شمس 389.5 351.50 95.00 الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 389 351.05 94.88 إعلام بنى سويف 388.5 350.60 94.76 علوم سوهاج 388.5 350.60 94.76 تمريض المنصورة 388.5 350.60 94.76 السن عين شمس 388 350.15 94.63 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388 350.15 94.63 كلية الألسن بنى سويف 388 350.15 94.63 كلية علوم الارض ج بنى سويف 388 350.15 94.63 علوم كفر الشيخ 387.5 349.70 94.51 علوم الإسكندرية 387.5 349.70 94.51 علوم القاهرة 387.5 349.70 94.51 علوم قنا جامعة جنوب الوادي 387 349.24 94.39 إعلام ج جنوب الوادي 387 349.24 94.39 السن المنيا 387 349.24 94.39 تمريض شبين الكوم المنوفية 387 349.24 94.39 علوم الفيوم 386.5 348.79 94.27 هندسة طنطا 386.5 348.79 94.27 كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادي 386.5 348.79 94.27 هندسة الزقازيق 386 348.34 94.15 كلية الألسن سوهاج 386 348.34 94.15 علوم بنى سويف 386 348.34 94.15 تمريض الزقازيق 386 348.34 94.15 كلية الألسن ج أسوان 385.5 347.89 94.02 علوم المنيا 385.5 347.89 94.02 هندسة الإسكندرية 385.5 347.89 94.02 علوم طنطا 385.5 347.89 94.02 علوم الزقازيق 385 347.44 93.90 هندسة كفر الشيخ 385 347.44 93.90 علوم عين شمس 385 347.44 93.90 هندسة شبرا بنها 385 347.44 93.90 علوم بنها 384.5 346.99 93.78 كلية هندسة بنها 384.5 346.99 93.78 علوم اسيوط 384.5 346.99 93.78 هندسة بور سعيد 384.5 346.99 93.78 هندسة حلوان 384 346.54 93.66 علوم المنصورة 384 346.54 93.66 علوم اسوان 384 346.54 93.66 علوم شبين الكوم ج المنوفية 384 346.54 93.66 هندسة السويس 383.5 346.09 93.54 هندسة المطرية جامعة حلوان 383.5 346.09 93.54 تمريض الإسماعيلية 383.5 346.09 93.54 علوم الإسماعيلية ج قناة السويس 383.5 346.09 93.54 علوم حلوان 383.5 346.09 93.54 علوم العريش 383 345.63 93.41 هندسة الفيوم 383 345.63 93.41 هندسة قنا 383 345.63 93.41 هندسة سوهاج 382.5 345.18 93.29 علوم بورسعيد 382.5 345.18 93.29 علوم جامعة دمياط 382 344.73 93.17 كلية البنات علوم عين شمس 382 344.73 93.17 هندسة المنيا 382 344.73 93.17 علوم جامعة السويس 382 344.73 93.17 تمريض بنها 382 344.73 93.17 تمريض المنيا 382 344.73 93.17 تمريض كفر الشيخ 381.5 344.28 93.05 كلية علوم الوادي الجديد 381.5 344.28 93.05 هندسة أسوان 381.5 344.28 93.05 كلية الفنون التطبيقية ببنها 381.5 344.28 93.05 فنون تطبيقيه حلوان 381 343.83 92.93 هندسة اسيوط 381 343.83 92.93 هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 380.5 343.38 92.80 كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5 343.38 92.80 تمريض اسيوط 380.5 343.38 92.80 معهد فني صحى طنطا 380 342.93 92.68 تخطيط عمراني القاهرة 380 342.93 92.68 معهد فني صحى المنصورة 379 342.02 92.44 تمريض قنا جنوب الوادي 379 342.02 92.44 تمريض سوهاج 379 342.02 92.44 تمريض عين شمس 379 342.02 92.44 علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 379 342.02 92.44 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5 341.57 92.32 حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادي 378 341.12 92.20 حاسبات ومعلومات القاهرة 377.5 340.67 92.07 فنون تطبيقية جامعة دمياط 377.5 340.67 92.07 تمريض القاهرة 377.5 340.67 92.07 تمريض بني سويف 377.5 340.67 92.07 الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 377.5 340.67 92.07 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/رياضة 377.5 340.67 92.07 الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 377 340.22 91.95 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377 340.22 91.95 تمريض الإسكندرية 377 340.22 91.95 تمريض الفيوم 376.5 339.77 91.83 كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 376.5 339.77 91.83 حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5 339.77 91.83 حاسبات ومعلومات المنصورة 376.5 339.77 91.83 فنون جميله عماره ج حلوان 375.5 338.87 91.59 الحاسبات والمعلومات السويس 375 338.41 91.46 حاسبات ومعلومات الزقازيق 375 338.41 91.46 معهد فني صحى بنها 375 338.41 91.46 تمريض حلوان 375 338.41 91.46 حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5 337.96 91.34 حاسبات ومعلومات بنها 374.5 337.96 91.34 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 374 337.51 91.22 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 374 337.51 91.22 معهد فني تمريض طنطا 374 337.51 91.22 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 374 337.51 91.22 معهد فني صحى الإسكندرية 373.5 337.06 91.10 تربية الزقازيق 373.5 337.06 91.10 حاسبات ومعلومات حلوان 373.5 337.06 91.10 الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش 373.2 336.79 91.02 حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 373 336.61 90.98 تمريض أسوان 373 336.61 90.98 حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5 336.16 90.85 كلية فنون جميلة فنون اسيوط 372.5 336.16 90.85 فنون جميله عماره ج الإسكندرية 372 335.71 90.73 حاسبات ومعلومات اسيوط 372 335.71 90.73 كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 372 335.71 90.73 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 372 335.71 90.73 حاسبات ومعلومات المنيا 372 335.71 90.73 نوعية موسيقية جامعة دمياط 371.5 335.26 90.61 كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 371 334.80 90.49 معهد فنى تمريض كفر الشيخ 371 334.80 90.49 معهد فنى صحى ج جنوب الوادي 370.5 334.35 90.37 تربية المنيا 370.5 334.35 90.37 إعلام القاهرة/رياضة 370.5 334.35 90.37 معهد فني صحى الزقازيق 370.5 334.35 90.37 كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة 370.5 334.35 90.37 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة 370.5 334.35 90.37 كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 370.5 334.35 90.37 تربية عين شمس 370.5 334.35 90.37 تربية طنطا 370 333.90 90.24 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 370 333.90 90.24 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية ج قناة السويس /رياضة 370 333.90 90.24 اثار القاهرة 369.5 333.45 90.12 كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف 369.5 333.45 90.12 تربية المنصورة 369.5 333.45 90.12 تربية اسكندرية 369.5 333.45 90.12 المعهد الفني للتمريض بالجونة 369 333.00 90.00 تربية دمنهور 368.5 332.55 89.88 علوم رياضة الاسكندرية 368 332.10 89.76 فنون جميله عماره المنيا 368 332.10 89.76 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368 332.10 89.76 إعلام بنى سويف/رياضة 368 332.10 89.76 اثار دمياط 367.5 331.65 89.63 تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان 367.5 331.65 89.63 كلية فنون جميلة عمارة اسيوط 367.5 331.65 89.63 الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة 366.5 330.74 89.39 كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية/رياضة 366.5 330.74 89.39 معهد فني صحى بنى سويف 366.5 330.74 89.39 السن عين شمس/رياضة 366.5 330.74 89.39 تربية شبين الكوم 366.5 330.74 89.39 تربية بنها 366.5 330.74 89.39 اثار الفيوم 366 330.29 89.27 معهد فني صحى رياضه طنطا 366 330.29 89.27 معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 365.5 329.84 89.15 إعلام ج جنوب الوادي/رياضة 365.5 329.84 89.15 السن المنيا/رياضة 365 329.39 89.02 كلية الألسن بنى سويف/رياضة 364.5 328.94 88.90 معهد فنى تمريض الإسكندرية 363.5 328.04 88.66 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5 328.04 88.66 علوم رياضة القاهرة 363.5 328.04 88.66 كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادي/رياضة 363 327.59 88.54 تربية السادات 362.5 327.13 88.41 كلية الألسن سوهاج/رياضة 362.5 327.13 88.41 علوم رياضة كفر الشيخ 362.5 327.13 88.41 فنون جميله فنون الاقصر 362.5 327.13 88.41 كلية الألسن ج أسوان/رياضة 362 326.68 88.29 علوم رياضة دمنهور 362 326.68 88.29 تربية الفيوم 361.5 326.23 88.17 معهد فني تمريض المنصورة 361 325.78 88.05 تربية كفر الشيخ 361 325.78 88.05 كلية الآثار بالأقصر 360.5 325.33 87.93 تربية ابتدائي الزقازيق 360.5 325.33 87.93 تربية حلوان 360.5 325.33 87.93 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5 325.33 87.93 علوم رياضة عين شمس 360.5 325.33 87.93 زراعه القاهرة 360 324.88 87.80 فنون جميله فنون المنيا 360 324.88 87.80 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5 324.43 87.68 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359 323.98 87.56 علوم رياضة المنصورة 359 323.98 87.56 تربية قنا ج جنوب الوادي 358.5 323.52 87.44 تمريض فرع مطروح 358.5 323.52 87.44 المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين 358 323.07 87.32 معهد فني صحى اسيوط 357.5 322.62 87.20 علوم رياضة طنطا 357.5 322.62 87.20 تجاره المنصورة 357 322.17 87.07 معهد فني تمريض المنيا 356.5 321.72 86.95 علوم رياضة حلوان 356.5 321.72 86.95 علوم رياضة شبين الكوم 356.5 321.72 86.95 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 321.72 86.95 علوم رياضة بنها 355.5 320.82 86.71 اثار قنا جنوب الوادي 355 320.37 86.59 علوم رياضة الفيوم 354 319.46 86.34 معهد فني تمريض الزقازيق 354 319.46 86.34 تربية ابتدائي المنصورة 354 319.46 86.34 كلية الآثار سوهاج 353.5 319.01 86.22 تربية ابتدائي طنطا 353.5 319.01 86.22 تربية/رياضه طنطا 353.5 319.01 86.22 معهد فني صحى رياضه المنصورة 353.5 319.01 86.22 تربية ابتدائي المنيا 353 318.56 86.10 معهد فني صحى سوهاج 353 318.56 86.10 علوم رياضة الزقازيق 352.5 318.11 85.98 تربية ابتدائي شبين الكوم 352 317.66 85.85 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352 317.66 85.85 كلية الاثار ج اسوان 351.5 317.21 85.73 معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق 351.5 317.21 85.73 بنات علوم رياضة عين شمس 351.5 317.21 85.73 علوم رياضة بورسعيد 351.5 317.21 85.73 علوم رياضة الإسماعيلية 351 316.76 85.61 تجاره الإسكندرية 350.5 316.30 85.49 تربية سوهاج 350.5 316.30 85.49 معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5 316.30 85.49 تربية/رياضه عين شمس 350 315.85 85.37 علوم العريش/رياضة 350 315.85 85.37 التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 350 315.85 85.37 علوم رياضة جامعة السويس 350 315.85 85.37 معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 349.5 315.40 85.24 تجارة قنا ج جنوب الوادي 349.5 315.40 85.24 معهد فني صحى رياضه الزقازيق 349 314.95 85.12 علوم رياضة جامعة دمياط 349 314.95 85.12 علوم رياضة بنى سويف 349 314.95 85.12 علوم رياضة المنيا 349 314.95 85.12 علوم رياضة اسوان 348.5 314.50 85.00 علوم رياضة سوهاج 348.5 314.50 85.00 معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 348.5 314.50 85.00 تجاره جامعة دمياط 348.5 314.50 85.00 تجاره الزقازيق 348 314.05 84.88 علوم رياضة اسيوط 348 314.05 84.88 فنون جميله فنون حلوان 348 314.05 84.88 تربية/رياضه بور سعيد 348 314.05 84.88 فنون جميله فنون ج الإسكندرية 347.5 313.60 84.76 علوم رياضة قنا جنوب الوادي 347.5 313.60 84.76 كلية تجارة ج أسوان 347.5 313.60 84.76 كلية علوم/رياضة الوادي الجديد 347.5 313.60 84.76 تربية بنى سويف 347.5 313.60 84.76 معهد فني صحى بور سعيد 347.5 313.60 84.76 تجاره كفر الشيخ 347.5 313.60 84.76 تمريض بور سعيد 347 313.15 84.63 تربية/رياضه الزقازيق 347 313.15 84.63 زراعه عين شمس 347 313.15 84.63 تربية ابتدائي دمنهور 346.5 312.70 84.51 تربية اسيوط 346 312.24 84.39 تربية طفوله طنطا 346 312.24 84.39 كلية البنات تربية عين شمس 346 312.24 84.39 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 345.5 311.79 84.27 تربية أساسي اسكندرية 345.5 311.79 84.27 تربية/رياضه الاسكندرية 345 311.34 84.15 تربية ابتدائي السادات 345 311.34 84.15 زراعه الاسكندرية/رياضة 345 311.34 84.15 معهد فني صحى اسوان 345 311.34 84.15 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5 310.89 84.02 تربية/رياضه الفيوم 344.5 310.89 84.02 تربية/رياضه حلوان 344 310.44 83.90 زراعه دمياط/رياضة 344 310.44 83.90 تجاره بنى سويف 343.5 309.99 83.78 زراعه دمنهور 343.5 309.99 83.78 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5 309.99 83.78 تجاره القاهرة 343.5 309.99 83.78 تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس 343.5 309.99 83.78 معهد فني تمريض اسيوط 343 309.54 83.66 تجاره دمنهور 343 309.54 83.66 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343 309.54 83.66 تربية ابتدائي كفر الشيخ 343 309.54 83.66 معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 343 309.54 83.66 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5 309.09 83.54 معهد فنى تمريض بنها 342.5 309.09 83.54 زراعه القاهرة/رياضة 342.5 309.09 83.54 معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط 341.5 308.18 83.29 زراعه عين شمس/رياضة 341.5 308.18 83.29 تجاره سوهاج 341.5 308.18 83.29 زراعه الإسكندرية 341.5 308.18 83.29 معهد فني صحى رياضه بنها 341 307.73 83.17 معهد فني صحى رياضه بنى سويف 341 307.73 83.17 تربية طفوله كفر الشيخ 341 307.73 83.17 التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 340.5 307.28 83.05 تربية ابتدائي عين شمس 340.5 307.28 83.05 معهد فني صحى اسماعيليه 340.2 307.01 82.98 رياض اطفال المنصورة 340 306.83 82.93 تجاره عين شمس 339.5 306.38 82.80 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5 306.38 82.80 تربية/رياضه شبين الكوم 339.5 306.38 82.80 تربية ابتدائي الفيوم 339.5 306.38 82.80 معهد فني تمريض بنى سويف 339.5 306.38 82.80 تجاره طنطا 339.5 306.38 82.80 تربية بور سعيد 339 305.93 82.68 تربية/رياضه بنها 339 305.93 82.68 تربية/رياضه المنصورة 339 305.93 82.68 نوعية طنطا 338.5 305.48 82.56 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 338.5 305.48 82.56 تجاره بور سعيد 338 305.02 82.44 ك.ت. فني منشآت بحريه بور سعيد 336.5 303.67 82.07 معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5 303.67 82.07 تجاره بنها 336 303.22 81.95 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336 303.22 81.95 تربية جامعة السويس 336 303.22 81.95 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 336 303.22 81.95 رياض اطفال بورسعيد 335.5 302.77 81.83 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335 302.32 81.71 تجاره اسيوط 334 301.41 81.46 معهد فني تمريض سوهاج 333.5 300.96 81.34 نوعية الزقازيق 333.5 300.96 81.34 تربية الإسماعيلية 333 300.51 81.22 تربية فرع الوادي الجديد 333 300.51 81.22 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 332.5 300.06 81.10 تربية ابتدائي بنها 332 299.61 80.98 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 332 299.61 80.98 تربية/رياضة جامعة السادات 331.5 299.16 80.85 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 331.5 299.16 80.85 التربية للطفولة المبكرة ج السادات 331.5 299.16 80.85 عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5 299.16 80.85 نوعية المنيا 331 298.71 80.73 معهد فني تمريض الفيوم 331 298.71 80.73 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331 298.71 80.73 كلية التجارة ج العريش 330.7 298.44 80.66 المعهد الفني للتمريض بقنا 330.5 298.26 80.61 تجارة جامعة السادات 330.5 298.26 80.61 تربية ابتدائي اسيوط 330.5 298.26 80.61 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330 297.80 80.49 بنات تربية/رياضه عين شمس 329.5 297.35 80.37 تربية طفوله الإسكندرية 329.5 297.35 80.37 تجاره جامعة السويس 329 296.90 80.24 تربية طفوله ج دمنهور 329 296.90 80.24 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 328.5 296.45 80.12 زراعه كفر الشيخ /رياضة 328.5 296.45 80.12 عالي هندسة بلبيس 328 296.00 80.00 سياحه وفنادق الإسكندرية 327.5 295.55 79.88 زراعه سابا باشا الإسكندرية 327 295.10 79.76 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327 295.10 79.76 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 327 295.10 79.76 زراعه المنصورة/رياضة 326.5 294.65 79.63 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 326.5 294.65 79.63 نوعية كفر الشيخ 326.5 294.65 79.63 المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5 294.65 79.63 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326 294.20 79.51 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326 294.20 79.51 كلية حقوق المنيا 326 294.20 79.51 تربية/رياضه كفر الشيخ 325.5 293.74 79.39 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 325.5 293.74 79.39 تجاره انتساب موجه المنصورة 325.5 293.74 79.39 تربية/رياضه دمنهور 324.5 292.84 79.15 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324 292.39 79.02 كلية رياض الاطفال اسيوط 324 292.39 79.02 تجاره انتساب موجه الإسكندرية 324 292.39 79.02 التربية للطفولة المبكرة الفيوم 324 292.39 79.02 التربية للطفولة المبكرة المنيا 323.5 291.94 78.90 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5 291.94 78.90 كلية الزراعة جامعة دمياط 323 291.49 78.78 كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 323 291.49 78.78 نوعية الإسكندرية 322.5 291.04 78.66 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 321.5 290.13 78.41 زراعه المنصورة 321.5 290.13 78.41 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 321.5 290.13 78.41 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 321.5 290.13 78.41 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 321 289.68 78.29 معهد فني صحى رياضه اسوان 321 289.68 78.29 آداب القاهرة 321 289.68 78.29 كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان 320.5 289.23 78.17 المعهد العالي للهندسة بالمنيا 320.5 289.23 78.17 زراعه اسوان/رياضة 320.5 289.23 78.17 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 320 288.78 78.05 معهد فني صحى امبابة 320 288.78 78.05 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 320 288.78 78.05 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 320 288.78 78.05 تجاره انتساب موجه الزقازيق 320 288.78 78.05 تجاره انتساب موجه حلوان 320 288.78 78.05 تجارة انتساب موجه اسوان 320 288.78 78.05 التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف 320 288.78 78.05 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 320 288.78 78.05 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 320 288.78 78.05 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 320 288.78 78.05 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 320 288.78 78.05 تربية ابتدائي بور سعيد 320 288.78 78.05 زراعه طنطا 320 288.78 78.05 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 320 288.78 78.05 معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 316.5 285.62 77.20 تربية/ رياضه المنيا 316.5 285.62 77.20 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 316.5 285.62 77.20 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 316 285.17 77.07 معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادي 315 284.27 76.83 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 313 282.46 76.34 زراعه كفر الشيخ 312.5 282.01 76.22 رياض اطفال الإسكندرية طالبات 312.5 282.01 76.22 تربية اسوان 312.5 282.01 76.22 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 311.5 281.11 75.98 معهد فني صحى رياضه بور سعيد 310.5 280.21 75.73 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 310 279.76 75.61 تجاره انتساب موجه دمنهور 310 279.76 75.61 تربية قنا/رياضة ج.الوادى 309 278.85 75.37 معهد فني صحى رياضه سوهاج 309 278.85 75.37 تربية/رياضه جامعة السويس 308.5 278.40 75.24 آداب المنصورة 308.5 278.40 75.24 تربية ابتدائي بنى سويف 308 277.95 75.12 معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 307.5 277.50 75.00 تجاره انتساب موجه قاهره 307 277.05 74.88 تجاره انتساب موجه طنطا 307 277.05 74.88 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 307 277.05 74.88 الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 306.5 276.60 74.76 تربية ابتدائي سوهاج 306.5 276.60 74.76 المعهد الكندي العالي للهندسة 6 اكتوبر 306.5 276.60 74.76 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 305 275.24 74.39 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 305 275.24 74.39 تربية ابتدائي قنا ج الوادي 304.5 274.79 74.27 معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 304 274.34 74.15 زراعه الزقازيق/رياضة 304 274.34 74.15 تجاره انتساب موجه عين شمس 304 274.34 74.15 تربية/ رياضه بنى سويف 303.5 273.89 74.02 معهد فنى تمريض اسوان 303.5 273.89 74.02 معهد فني صحى رياضه اسيوط 303.5 273.89 74.02 التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة 302.5 272.99 73.78 رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح 302.5 272.99 73.78 تجاره انتساب م. بنها 302 272.54 73.66 زراعه بنها/رياضة 301.5 272.09 73.54 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 300.5 271.18 73.29 زراعه الفيوم/رياضة 300.5 271.18 73.29 معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 300 270.73 73.17 معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 300 270.73 73.17 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 300 270.73 73.17 تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات 299.5 270.28 73.05 تربية طفوله سوهاج طالبات 299.5 270.28 73.05 تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 299 269.83 72.93 سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية 299 269.83 72.93 تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 298.5 269.38 72.80 زراعه شبين الكوم ج المنوفية 298.5 269.38 72.80 آداب بنها 298.5 269.38 72.80 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 298.5 269.38 72.80 ك.ت. فني ري وصرف ومساحه اسيوط 297 268.02 72.44 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 296.5 267.57 72.32 زراعه مشتهر 296.5 267.57 72.32 نوعية موسيقية كفر الشيخ 296 267.12 72.20 كلية بنات شعبه طفوله عين شمس 296 267.12 72.20 زراعه المنوفية/رياضة 296 267.12 72.20 حقوق سوهاج 296 267.12 72.20 معهد فني صحى رياضه امبابة 296 267.12 72.20 آداب عين شمس 295.5 266.67 72.07 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 295.5 266.67 72.07 الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 295 266.22 71.95 الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الاسكندرية فرع مطروح 294.5 265.77 71.83 تجاره انتساب موجه بنى سويف 294.5 265.77 71.83 تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات 294.5 265.77 71.83 زراعه الزقازيق 294 265.32 71.71 آداب الإسكندرية 294 265.32 71.71 آداب الزقازيق 293.5 264.87 71.59 تجاره انتساب موجه اسيوط 293.5 264.87 71.59 سياحة وفنادق المنيا 293.5 264.87 71.59 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش 293.5 264.87 71.59 تجاره انتساب موجه سوهاج 293 264.41 71.46 ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية 293 264.41 71.46 الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي ببنى سويف 292.5 263.96 71.34 زراعه الفيوم 292 263.51 71.22 نوعية المنصورة 291 262.61 70.98 زراعه قناة السويس/رياضة 291 262.61 70.98 نوعية قنا 291 262.61 70.98 تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور 291 262.61 70.98 زراعه المنيا 291 262.61 70.98 زراعه سوهاج 290.5 262.16 70.85 ك.ت. فني ري وصرف ومساحه قنا 290.5 262.16 70.85 تربية ابتدائي جامعة السويس 290 261.71 70.73 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 289 260.80 70.49 زراعة قنا ج جنوب الوادي 289 260.80 70.49 نوعية الفيوم 288.5 260.35 70.37 كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 287.5 259.45 70.12 آداب الفيوم 287.5 259.45 70.12 نوعية اسيوط 287 259.00 70.00 نوعية موسيقية بور سعيد 287 259.00 70.00 تربية العريش 286.7 258.73 69.93 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 286.5 258.55 69.88 تربية/رياضه اسيوط 285.5 257.65 69.63 آداب حلوان 285 257.20 69.51 تربية/رياضه الاسماعيلية 285 257.20 69.51 زراعه الإسماعيلية ج قناة السويس 285 257.20 69.51 المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 285 257.20 69.51 المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 285 257.20 69.51 آداب شبين الكوم ج المنوفية 285 257.20 69.51 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 284.5 256.74 69.39 تربية طفوله جامعة السويس 284 256.29 69.27 حقوق الفيوم 284 256.29 69.27 زراعه اسيوط 283.5 255.84 69.15 حقوق دمياط 283 255.39 69.02 المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 282.5 254.94 68.90 آداب طنطا 282.5 254.94 68.90 آداب كفر الشيخ 282 254.49 68.78 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات 281.5 254.04 68.66 تربية رياضيه بنات شبين الكوم 281.5 254.04 68.66 آداب دمنهور 281 253.59 68.54 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 280.7 253.31 68.46 ك.ت. فني صناعي اسكندرية 280.5 253.13 68.41 الفني للفنادق بور سعيد 280.5 253.13 68.41 معهد فنى تمريض حلوان 280.5 253.13 68.41 زراعه فرع الوادي الجديد 280.5 253.13 68.41 سياحه وفنادق الاقصر 279 251.78 68.05 تربية رياضيه بنين شبين الكوم 278.5 251.33 67.93 كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش 278 250.88 67.80 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 278 250.88 67.80 سياحه وفنادق المنصورة 278 250.88 67.80 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 277.5 250.43 67.68 آداب انتساب موجه القاهرة 277 249.98 67.56 آداب انتساب موجه المنصورة 276 249.07 67.32 تربية ابتدائي الإسماعيلية 276 249.07 67.32 حقوق بنى سويف 275.5 248.62 67.20 آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5 247.72 66.95 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة اعمال 274.5 247.72 66.95 حقوق اسوان 273.5 246.82 66.71 آداب اسوان 273.5 246.82 66.71 معهد فني تمريض القاهرة 273 246.37 66.59 معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 273 246.37 66.59 نوعية موسيقية المنيا 272.5 245.91 66.46 آداب انتساب موجه عين شمس 272 245.46 66.34 كلية أداب بورسعيد 271.5 245.01 66.22 آداب قنا ج جنوب الوادي 271.5 245.01 66.22 آداب دمياط 271 244.56 66.10 آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 271 244.56 66.10 الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 270.5 244.11 65.98 نوعية موسيقية المنصورة 270 243.66 65.85 تربية ابتدائي الغردقة جنوب الوادي 270 243.66 65.85 آداب انتساب موجه بنها 269.5 243.21 65.73 آداب بنى سويف 269.5 243.21 65.73 ك.ت. فني صناعي المطرية 269 242.76 65.61 نوعية جيزة 269 242.76 65.61 معهد فني تمريض الإسماعيلية 269 242.76 65.61 معهد فني تمريض اورام القاهرة 269 242.76 65.61 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 269 242.76 65.61 تربية طفوله الإسماعيلية 268.5 242.30 65.49 أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 268 241.85 65.37 آداب المنيا 268 241.85 65.37 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 267.5 241.40 65.24 آداب اسيوط 267.5 241.40 65.24 حقوق قنا جنوب الوادي 266.5 240.50 65.00 آداب العريش 266.5 240.50 65.00 كلية البنات آداب عين شمس 266.5 240.50 65.00 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 266 240.05 64.88 الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب 266 240.05 64.88 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 265 239.15 64.63 حقوق القاهرة 265 239.15 64.63 آداب انتساب موجه حلوان 265 239.15 64.63 معهد فني تمريض عين شمس 264.5 238.70 64.51 ك.ت. فني صناعي الصحافة 264 238.24 64.39 حقوق عين شمس 263.5 237.79 64.27 دار العلوم ج القاهرة 263.5 237.79 64.27 آداب انتساب موجه الزقازيق 262.5 236.89 64.02 آداب انتساب موجه دمنهور 261.5 235.99 63.78 تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات 261.5 235.99 63.78 آداب سوهاج 261.5 235.99 63.78 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 261 235.54 63.66 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 260.5 235.09 63.54 اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية 260.5 235.09 63.54 آداب فرع الوادي الجديد 260.5 235.09 63.54 نوعية موسيقية قنا 260 234.63 63.41 تربية رياضية بنات المنصورة 260 234.63 63.41 تربية طفولة فرع الوادي جديد 260 234.63 63.41 ع. كندي تكنو. إعلام ت.خامس 260 234.63 63.41 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 259.5 234.18 63.29 سياحه وفنادق الفيوم 259 233.73 63.17 تربية طفولة أسوان 259 233.73 63.17 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 258.5 233.28 63.05 تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان 258.5 233.28 63.05 حقوق الإسكندرية 258 232.83 62.93 حقوق اسيوط 258 232.83 62.93 آداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 258 232.83 62.93 آداب انتساب موجه الفيوم 257.5 232.38 62.80 تربية ابتدائي اسوان 257 231.93 62.68 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 257 231.93 62.68 العالي ترميم الآثار بأبي قير 257 231.93 62.68 آداب انتساب موجه طنطا 256.5 231.48 62.56 البنات شعبة اقتصاد منزلي عين شمس 256 231.02 62.44 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف 256 231.02 62.44 كلية السياحة والفنادق بنى سويف 256 231.02 62.44 كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 255.5 230.57 62.32 حقوق حلوان 255.5 230.57 62.32 تربية ابتدائي جامعة دمياط 255 230.12 62.20 سياحه وفنادق الإسماعيلية ج قناة السويس 254.5 229.67 62.07 آداب انتساب موجه الإسماعيلية 254.5 229.67 62.07 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 254.5 229.67 62.07 حقوق بورسعيد 254.5 229.67 62.07 ك.ت. فني صناعي قنا 254 229.22 61.95 نوعية بنها 254 229.22 61.95 تربية رياضية بنين الفيوم 254 229.22 61.95 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 254 229.22 61.95 حقوق انتساب موجه سوهاج 254 229.22 61.95 الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد واداره ومحاسبة 253.5 228.77 61.83 تربية نوعية اسوان 253 228.32 61.71 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 253 228.32 61.71 آداب انتساب موجه اسوان 253 228.32 61.71 دار العلوم الفيوم 252.5 227.87 61.59 الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس 252 227.41 61.46 نوعية فنيه جامعة دمياط 252 227.41 61.46 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 252 227.41 61.46 نوعية موسيقية اسيوط 252 227.41 61.46 دار العلوم المنيا 252 227.41 61.46 آداب انتساب موجه بورسعيد 252 227.41 61.46 تربية رياضيه بنين جامعة دمياط 251.5 226.96 61.34 تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى 251 226.51 61.22 تربية اسوان/رياضة 251 226.51 61.22 كلية دار العلوم اسوان 251 226.51 61.22 آداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي 251 226.51 61.22 حقوق بنها 251 226.51 61.22 تربية رياضية بنين اسوان 250.5 226.06 61.10 ع.دولى اعلام مدينة الشروق 250.4 225.97 61.07 كلية التربية الرياضية بالعريش بنات 250.2 225.79 61.02 نوعية فنيه كفر الشيخ 250 225.61 60.98 تربية جامعة دمياط 250 225.61 60.98 دار العلوم انتساب موجه ج القاهرة 250 225.61 60.98 آداب انتساب موجه جامعة دمياط 249.5 225.16 60.85 حقوق الزقازيق 249 224.71 60.73 خدمه اجتماعيه حلوان 249 224.71 60.73 برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 249 224.71 60.73 تربية سوهاج/رياضة 248.7 224.44 60.66 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 248.5 224.26 60.61 اقتصاد منزلي حلوان 248 223.80 60.49 تربية/رياضه العريش 248 223.80 60.49 خدمه اجتماعيه الفيوم 248 223.80 60.49 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 248 223.80 60.49 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 248 223.80 60.49 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق 247.5 223.35 60.37 آداب انتساب موجه بنى سويف 247.5 223.35 60.37 المعهد الكندي العالي للإدارة 6 اكتوبر 247.5 223.35 60.37 تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 247.1 222.99 60.27 حقوق انتساب موجه المنصورة 247 222.90 60.24 حقوق طنطا 247 222.90 60.24 آداب انتساب موجه العريش 247 222.90 60.24 خدمه اجتماعيه اسيوط 247 222.90 60.24 تربية/رياضه جامعة دمياط 247 222.90 60.24 تربية رياضيه بنين الإسكندرية 246.5 222.45 60.12 حقوق انتساب موجه القاهرة 246.5 222.45 60.12 تربية/رياضة فرع الوادي الجديد 246 222.00 60.00 خدمه اجتماعيه اسوان 246 222.00 60.00 نوعية عباسية 246 222.00 60.00 آداب انتساب موجه اسيوط 246 222.00 60.00 كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش 246 222.00 60.00 حقوق انتساب موجه جامعة السادات 245 221.10 59.76 تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح 245 221.10 59.76 نوعية موسيقية طنطا 244.5 220.65 59.63 آداب انتساب موجه المنيا 244.5 220.65 59.63 سياحة وفنادق جامعة السادات 244.5 220.65 59.63 حقوق انتساب موجه بنى سويف 244 220.20 59.51 العالي للغات بمصر جديده 244 220.20 59.51 تربية ابتدائي العريش 244 220.20 59.51 حقوق انتساب موجه اسوان 243.5 219.74 59.39 تربية ابتدائي فرع وادى جديد 243 219.29 59.27 حقوق انتساب موجه عين شمس 243 219.29 59.27 حقوق شبين الكوم ج منوفية 243 219.29 59.27 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 242 218.39 59.02 تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 242 218.39 59.02 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 242 218.39 59.02 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 241.5 217.94 58.90 الفني التجاري بدمياط 241.5 217.94 58.90 كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين 241.5 217.94 58.90 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 241 217.49 58.78 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 240.5 217.04 58.66 حقوق انتساب موجه حلوان 240.5 217.04 58.66 الفني لترميم الآثار بالأقصر 240 216.59 58.54 حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 240 216.59 58.54 العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 240 216.59 58.54 العالي للغات 6 اكتوبر 240 216.59 58.54 كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان 240 216.59 58.54 تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية 240 216.59 58.54 كلية التربية الفنية ج المنيا 240 216.59 58.54 حقوق انتساب م بنها 239.5 216.13 58.41 نوعية بور سعيد 239.5 216.13 58.41 تربية رياضيه / بنات طنطا 239.5 216.13 58.41 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه 239.5 216.13 58.41 نوعية جامعة دمياط 239 215.68 58.29 تربية نوعية بنها شعبة موسيقية 239 215.68 58.29 نوعية اشمون 239 215.68 58.29 خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان 239 215.68 58.29 آداب انتساب موجه سوهاج 239 215.68 58.29 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 239 215.68 58.29 حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 238.5 215.23 58.17 خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم 238.5 215.23 58.17 ك.ت. فني صناعي شبرا 238.5 215.23 58.17 كلية التربية الرياضية بالعريش بنين 238.2 214.96 58.10 آداب انتساب موجه فرع الوادي الجديد 238 214.78 58.05 خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط 238 214.78 58.05 الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 238 214.78 58.05 ك.ت. فني صناعي بنها 238 214.78 58.05 حقوق المنصورة 238 214.78 58.05 دار العلوم انتساب موجه المنيا 238 214.78 58.05 حقوق انتساب موجه اسيوط 238 214.78 58.05 تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة 238 214.78 58.05 كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد 238 214.78 58.05 حقوق انتساب موجه الزقازيق 237.5 214.33 57.93 معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 237.5 214.33 57.93 حقوق انتساب موجه طنطا 237 213.88 57.80 القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 237 213.88 57.80 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 236.5 213.43 57.68 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادي 236.5 213.43 57.68 خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان 236 212.98 57.56 نوعية فنيه اشمون 235 212.07 57.32 تربية رياضيه بنين بور سعيد 234.5 211.62 57.20 الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 234 211.17 57.07 الفني التجاري بالمحلة الكبرى 234 211.17 57.07 تربية موسيقية حلوان 234 211.17 57.07 تربية رياضية بنين سوهاج 234 211.17 57.07 كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد 234 211.17 57.07 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 233.5 210.72 56.95 تربية ش موسيقية الاسماعيلية 233 210.27 56.83 الفني للفنادق قنا 232.5 209.82 56.71 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 232.5 209.82 56.71 ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين 232 209.37 56.59 التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية 231.5 208.91 56.46 حقوق جامعة السادات 231 208.46 56.34 ك.ت. فني صناعي قويسنا 231 208.46 56.34 الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 231 208.46 56.34 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 230.5 208.01 56.22 نوعية فنيه الإسكندرية 230.5 208.01 56.22 العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 230.5 208.01 56.22 الفني التجاري بالزقازيق 230 207.56 56.10 الفني التجاري بقويسنا 230 207.56 56.10 الفني التجاري بالمنصورة 230 207.56 56.10 ك.ت. فني صناعي سوهاج 230 207.56 56.10 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 230 207.56 56.10 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 229.5 207.11 55.98 العالي للعلوم الإدارية 6 اكتوبر 229.5 207.11 55.98 تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة 229.5 207.11 55.98 الفني التجاري بطنطا 229 206.66 55.85 الفني التجاري بدمنهور 229 206.66 55.85 ك.ت. فني صناعي بور سعيد 229 206.66 55.85 الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 228.5 206.21 55.73 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 228.5 206.21 55.73 تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية 228.5 206.21 55.73 الفني التجاري بقنا 228 205.76 55.61 الفني التجاري بأسوان 228 205.76 55.61 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 228 205.76 55.61 الفني التجاري ببنها 228 205.76 55.61 ك.ت. فني صناعي الزقازيق 228 205.76 55.61 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 228 205.76 55.61 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 227.5 205.30 55.49 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 227.5 205.30 55.49 نوعية موسيقية اشمون 227.5 205.30 55.49 معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات 227.5 205.30 55.49 ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى 227 204.85 55.37 الفني التجاري بأسيوط 227 204.85 55.37 الفني التجاري بسوهاج 227 204.85 55.37 الفني التجاري ببور سعيد 227 204.85 55.37 نوعية فنيه بورسعيد 227 204.85 55.37 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 227 204.85 55.37 نوعية فنيه جيزة 227 204.85 55.37 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 226.5 204.40 55.24 نوعية فنيه الفيوم 226 203.95 55.12 الفني التجاري ببنى سويف 226 203.95 55.12 نوعية فنيه الزقازيق 226 203.95 55.12 نوعية فنيه طنطا 226 203.95 55.12 الفني التجاري بالمطرية 226 203.95 55.12 الفني التجاري بالإسكندرية 226 203.95 55.12 ك.ت. فني صناعي اسوان 226 203.95 55.12 تربية رياضية بنات سوهاج 226 203.95 55.12 نوعية فنيه عباسية 225.5 203.50 55.00 تربية رياضيه بنين المنصورة 225.5 203.50 55.00 تربية رياضيه / بنات بورسعيد 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنات الإسكندرية 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين حلوان 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان 225 203.05 54.88 نوعية فنيه قنا 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين كفر الشيخ 225 203.05 54.88 تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ 225 203.05 54.88 تربية رياضية /بنات قنا 225 203.05 54.88 تربية نوعية فنية اسوان 225 203.05 54.88 نوعية فنيه اسيوط 225 203.05 54.88 كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالإسماعيلية 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين اسيوط 225 203.05 54.88 تربية رياضيه / بنات اسيوط 225 203.05 54.88 الفني التجاري بالروضة 225 203.05 54.88 الفني التجاري بشبرا 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين طنطا 225 203.05 54.88 تربية رياضية بنات اسوان 225 203.05 54.88 كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالإسماعيلية 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين الزقازيق 225 203.05 54.88 رياضيه بنات الزقازيق 225 203.05 54.88 الفني التجاري بالعريش 225 203.05 54.88 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 225 203.05 54.88 نوعية فنيه المنصورة 225 203.05 54.88 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 225 203.05 54.88 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 225 203.05 54.88 معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 225 203.05 54.88 ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين بني سويف 225 203.05 54.88 تربية رياضيه / بنات بني سويف 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين جامعة السادات 225 203.05 54.88 تربية رياضيه / بنات جامعة السادات 225 203.05 54.88 تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه 225 203.05 54.88 تربية رياضية بنين بنها 225 203.05 54.88 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 225 203.05 54.88 نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية 225 203.05 54.88 تربية رياضيه بنين المنيا 225 203.05 54.88 تربية رياضيه / بنات المنيا 225 203.05 54.88 تربية رياضية بنات الفيوم 225 203.05 54.88 تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور 225 203.05 54.88 العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة 224.5 202.60 54.76 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 224.5 202.60 54.76 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 224.5 202.60 54.76 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 224.5 202.60 54.76 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 224 202.15 54.63 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 224 202.15 54.63 تربية نوعية موسيقية اسوان 224 202.15 54.63 التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 224 202.15 54.63 المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج 224 202.15 54.63 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 223.5 201.70 54.51 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 223.5 201.70 54.51 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 223.5 201.70 54.51 معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة 223 201.24 54.39 المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 223 201.24 54.39 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 222.5 200.79 54.27 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 222 200.34 54.15 تربية طفولة الغردقة 222 200.34 54.15 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 221.5 199.89 54.02 تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور 221 199.44 53.90 الفني للفنادق المطرية 220 198.54 53.66 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 219 197.63 53.41 تربية نوعية موسيقية اسكندرية 219 197.63 53.41 المعهد العالي للغات بالمنصورة 218.5 197.18 53.29 تربية ش.طفولة العريش 218.2 196.91 53.22 طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 218 196.73 53.17 تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس 218 196.73 53.17 الفني للفنادق الإسكندرية 218 196.73 53.17 نوعية موسيقية جيزة 217 195.83 52.93 نوعية موسيقية الزقازيق 215 194.02 52.44 معهد المنيا العالي للغات 215 194.02 52.44 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 214 193.12 52.20 نوعية موسيقية عباسية 213 192.22 51.95 الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 213 192.22 51.95 سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 213 192.22 51.95 نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية 213 192.22 51.95 الفراعنة العالي إدارة أعمال 211 190.41 51.46 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 211 190.41 51.46 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 211 190.41 51.46 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 209.5 189.06 51.10 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 209.5 189.06 51.10 المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي طالبات 209.5 189.06 51.10 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 209 188.61 50.98 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 209 188.61 50.98 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 209 188.61 50.98 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 208 187.71 50.73 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 207 186.80 50.49 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا لخيمه بمصروفات 206.5 186.35 50.37 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206 185.90 50.24 العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.5 185.45 50.12 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 205 185.00 50.00 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 205 185.00 50.00 العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 205 185.00 50.00