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تراند اليوم : مسلسل السيد الخطأ الحلقة 5 مدبلج قصة عشق

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مسلسل السيد الخطأ الحلقة 5 مشاهدة وتحميل مسلسل السيد الخطأ الحلقة 5 أونلالن ويدور مسلسل السيد الخطأ حول قصة إيدا ، التي لا تستطيع العثور على ما تبحث عنه في حياة الأعمال أو حب الحياة مع أوزغور ، وهي مراهقة مجانية ، في بودروم وجوتشيك.

يضم هذا المسلسل مجموعة هائلة من النجوم التركيين ومنهم

شارك كل من Özge Gürel و Can Yaman الأدوار الرئيسية لسلسلة Mr. Wrong ، بما في ذلك Lale Başar و Suat Sungur و Fatma Toptaş و Gürgen Öz و Sarpcan Köroğlu و Serkay Tütüncü و Ece İrtem و Cemre Gümeli.

ومسلسل السيد الخطا من اخراج دنيز يورولمازر – اما المسلسل من تاليف أسلي وبانو زينجين والتي سيتم إنتاج المسلسل من قبل فيلم غولد فيلم Faruk Turgut.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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