تراند اليوم : مسلسل السيد الخطأ الحلقة 5 مدبلج قصة عشق

مسلسل السيد الخطأ الحلقة 5 مشاهدة وتحميل مسلسل السيد الخطأ الحلقة 5 أونلالن ويدور مسلسل السيد الخطأ حول قصة إيدا ، التي لا تستطيع العثور على ما تبحث عنه في حياة الأعمال أو حب الحياة مع أوزغور ، وهي مراهقة مجانية ، في بودروم وجوتشيك.

يضم هذا المسلسل مجموعة هائلة من النجوم التركيين ومنهم

شارك كل من Özge Gürel و Can Yaman الأدوار الرئيسية لسلسلة Mr. Wrong ، بما في ذلك Lale Başar و Suat Sungur و Fatma Toptaş و Gürgen Öz و Sarpcan Köroğlu و Serkay Tütüncü و Ece İrtem و Cemre Gümeli.

ومسلسل السيد الخطا من اخراج دنيز يورولمازر – اما المسلسل من تاليف أسلي وبانو زينجين والتي سيتم إنتاج المسلسل من قبل فيلم غولد فيلم Faruk Turgut.