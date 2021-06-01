تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2020 نصف السنة

عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والتصحيح، تستعد وزارة التربية العراقية لاعلان نتائج الثالث متوسط 2020 نصف السنة في جميع محافظات العراق وانتهت رسميا الامتحانات النهائية لطلبة الصف الثالث متوسط للدور الأول 2020 ، في جميع المحافظات العراقية ، وفور انتهاء من تقديم الامتحانات يتسائل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد اصدار النتائج للتعرف على نتائج الامتحانات .

جاري رفع نتائج امتحانات الثالث المتوسط للعام 2020 الفصل الدراسي الثاني ، في الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت ، نيوني ، واسط كربلاء القادسية، بابل ، كركوك ، وجميع المحافظات العراقية .

وأكدت تربية وتعليم العراق أنها لم يحدد موعد لاعلان نتائج الثالث المتوسط للعام 2020 بعد وقد تم انجاز تصحيح المواد التالية ( الاسلامية والعربي والانكليزي والرياضيات ) ويتم الان تصحيح مواد (الاجتماعيات والاحياء والكيمياء ) وسوف يبدأ مركز الفحص بتصحيح مادة الفيزياء يوم الخميس ولا توجد اي اخبار رسمية حول نسب النجاح بعد ولكنها افضل من العام السابق .

وأضافت الوزارة أن نتائج الثالث بغداد الرصافة الكرخ البصرة ذي قار ديالى دهوك أربيل كربلاء كركوك ميسان المثنى النجف نينوى القادسية الأنبار بابل صلاح الدين السليمانية واسط اربيل دهوك للعام 2020 سيتم الاعلان عنها كل محافظة على حدا ، ففور الانتهاء من تصحيح وتدقيق ورفع درجات كل محافظة يتم نشر النتائج ، فالوزارة أعطت تعليمات لجميع المدريات بضرورة الاعلان عن النتائج فور الانتهاء من تصحيح الاوراق ورفع الدرجات .

نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2020 في العرق يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، من خلال رفع نتائج الطلاب التي تكتمل لكل مديرية تربية عراقية على حدى، بجانب التنويه عن بعض النسب الهامة المتعلقة بأعداد الطلاب الناجحين، وكذلك النسبة الإجمالية للناجح في المحافظة، وتسعى عدة مواقع مثل النجاح وناجح والسومرية نيوز وأخبار الناصرية وغيرها، أحد الطرق البديلة للبحث عن نتائج الثالث متوسط 2020 وهي كالتالي :-

الروابط الرسمية لنتائج الثالث المتوسط 2020 الدور الاول :-

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