تراند اليوم : بعد وفاتها.. عودة الفنانة رجاء الجداوي الى حسابها على إنستعرام

القاهرة/ الخليج 365

تفاجأ متابعون حساب الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بتنشيط حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " instagram " بعد وفاتها.

وأعادت تنشيط الحساب حفيدة الفنانة الراحلة، التي كتبت كلمات مؤثرة أكدت من خلالها أن جدتها كانت تحب التعليقات الجيدة ومتابعة لكل ما يكتبه الجمهور.

وتابعت أنها قررت مع والدتها إعادة إحياء حساب رجاء الجداوي على "إنستغرام" مرة أخرى، بتحميل صور لها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت حفيدة رجاء الجداوي، "روضة" "أنّا (جدتي) كانت تحب "إنستغرام" قوي وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه واحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا إننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة وكل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهار دة".

ونوّهت روضة إلى أن المنشورات الجديدة لن يتم السماح فيها بكتابة التعليقات مثلما كانت تفعل جدتها، وأردفت: "بس أكيد هي لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوي".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، فجر الأحد 5 يولو في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.