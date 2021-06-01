تراند اليوم : فيديو مزرعه جرش .. فيديو مزرعه جرش كامل بدون حذف

فيديو مزرعه جرش كامل يواصل اثارة الجدل في الشارع الاردني بعد ظهور فتيات اردنيات وهم يرقصون بملابس عارية، وبعد انتشار فيديو مزرعة جرش قبض الامن الاردني على ثلاثة من الظاهرين في الفيديو.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لأوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص ، وأُقيم في إحدى المزارع ، فقد باشروا التحقيق في المقطع و تمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء .

فيديو حفلة مزرعة جرش مشاهدة فيديو جرش المزرعة تحميل وتنزيل فيديو المزرعه أونلاين فيديو مزرعة جرش حفلة مزرعة جرش القصة بدأت في مزرعه في #جرش على طريق #اربد حيث أقيم فيها حفله مختلطه من العيار الثقيل مليئه بتعري وتجمعات ومخالفات قانونية وتخل بالحياء العام.

أثار مقطع فيديو عنونه ناشطون بـ“ حفلة مزرعة جرش“، ويظهر حفلا صاخبا لمجموعة من الشبان و الفتيات بـ“البكيني“، غضب الشارع الأردني.

وقال نشطاء إن الحفلة كانت في إحدى المزارع الخاصة بمدينة جرش، شمال الأردن.

وسرعان ما تصدر هاشتاق حفلة مزرعة جرش مواقع التواصل في الأردن، كما تم تداول فيديو الحفل على نحو واسع، لا سيما على برنامج الوتس آب.

ويأتي الفيديو الذي يوثق الحفل الصاخب الذي لم يلتزم المشاركون فيه بإجراءات كورونا الاحترازية، في ظل استمرار الحكومة الأردنية في اتحاذ تدابير من بينها حظر التجول ليلا بسبب الجائحة.