تراند اليوم : نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2021 2020 ( كي جي KG )

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن بدء في تنسيق رياض الاطفال لجميع المحافظات المصري وأكدت الوزارة أن نتائج التنسيق قبول الاطفال في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم أو موقع الإدارة التعليمية التابع لها الطفل فسيكون ذلك نهاية شهر يوليو 2020 ومع بداية شهر اغسطس ، بحيث يتجه ولي الامر ومعه الطفل وملف التقديم للمدرسة بعد اعلان النتيجة رسميا خلال فترة اسبوعين .

وأوضحت المديرية أن التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومى لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة كما أكدت أنه لا بد من التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة، مشيرةً إلى أنه إذا تم القبول علي الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلي المدرسة مع المستندات المطلوبة.

الاراق المطلوبة للتقديم :-

1- وبعدما يتم اعلان نتيجة تنسيق المدارس الرسمية التجريبية والمتميزة ومدارس المستقبل اللغات يجب طباعة صفحة النتيجة.

2- يتم تجهيز ملف التقديم في المدرسة ومعه الاوراق الاساسية المطلوبة حسب كل ادارة تعليمية.

3- يشمل ملف التقديم صورة بطاقة ولي الامر ، اصل وصورة شهادة ميلاد الطفل ، عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل ، البطاقة الصحية للطفل ، شهادة صحية ، شراء ملف تقديم من الادارة التعليمية او المدرسة كامل الدمغات ( 2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد ) ، كذلك ملئ بيانات اقرار ولي الامر.

4- يجب التقديم في المدرسة ويفضل اصطحاب الطفل معك ، على أن يكون ذلك خلال اسبوعين من اعلان النتيجة والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من المقبولين.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال جميع المحافظات المصرية 2019 2020 :-

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة القاهرة

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسماعلية

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الاحمر

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة اسيوط

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة اسوان

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة الاقصر