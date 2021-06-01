تراند اليوم : تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 20202021

تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 20202021 ،أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية بدء التقديم في تنسيق رياض الاطفال للعام 2020 2021 يوم الاحد الموافق 16-6-2020 ،وأكدت أنه سيتم القبول وفقا للسن والكثافة مشيرة إلى أن التقدم للمدارس القومية (عربى ولغات) عن طريق الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية www. alex-edu.com .

وبينت ان التقدم للمدارس الرسمية لغات بمراكز التقدم بالإدارات التعليمية ولطباعة الاستمارة والتقدم ومعرفة شروط وقواعد التنسيق عن طريق الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم. www.alex-edu-.

com وتسلم طلبات التقدم بمراكز إستلام طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات بالإدارات التعليمية للعام 2019-2020.

أما ملف التقدم يجب أن يحتوى على طلب الالتحاق واستمارة الرغبات وصورةشهادة ميلاد الرقم القومى للطفل وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر واقرار ولى الأمر بعد التقدم بأكثر من إدارة .

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 2020 الاسكندرية من خلال ( الرابط التالي ) .