تراند اليوم : حلمت انى ارضع طفلة ! !

تفسير حلمت اني ارضع طفلة في المنام، من الأحلام التي تُراود كثير من الفتيات الغير متزوجات، يُسبب لهن قلق وتويتر لكن لا يُعتبر من الأحلاق المقلقة بشدة، بل ينتاب الفضول الفتاة التي حلمت بأنها أرضعت طفلة وهي عزباء، نظراً لأنه لم يسبق لها الزواج، ولأن كل فتاة تنتظر شريكها في الحياة، تُفضل أن تكون أحلامها عن مستقبلها أو مواصفات شريك حياتها، وغير ذلك من الأمور التي تسبق الزواج، ولا يقتصر هذا الحلم على البنت العزباء، بل هناك نساء مُرضعات أو متزوجات يحلمن أنهن أرضعن أطفال، لكن ليسوا أطفالهم .

وتُعتبر الرضاعة من أساسيات، يعيش عليها الأطفال الصغار منذ بداية حياتهم، وهو ما تم خلق الإنسان وكافة الحيوانات الثدية عليها، حيث أن الرضاعة دائنا ما تخص الأنثى لصغارها أو صغار آخرين من نفس الصنف أو النوع، في هذا مجلة نفسر كل حالة من الرضاعة سواء للبنت العزباء والمرأة المتزوجة، وكذالك الحامل.

تفسير حلم ارضاع الطفل للبنت العزباء

يُفسر علماء وشيوخ التفسير أن حلم إرضاع الكفل بالنسبة للفتاة العزباء يُعتبر خير ونعمة كبيرة وسعادة وصدق كثير ستناله، كما يُفسره إبن سيرين حلم العزباء أنها ترضه طفل، دال على زواج قريب أو نيلها مطلب أو أمنية تتمنى تحقيقها وتتمنى حدوثها في حياتها غير أمنية الزواج، أو سترزق بعد زواجها بطفل سيكون له شأن كبير تلده من زوج صالح.

وورد في تفسير العديد من المُفسرين أن حُلم العزباء بأنها ترضع طفلاً، يدل على ثقة ستنالها من أهلها وكل من حولها، أما البنت المُلتزمة في صلاتها ودينها، فهذا الحلم دال على صلاح النفس والدين والخلقوسعادة تنالها في حياتها، ويقول كذلك بعض علماء التفسير، قد يكون هذا الحلم دال على مُصيبة في حال بكى الطفل بشدة، أو رأت أن حليبها قد طفولم يرضه بشكل جيد، أو أرضعته دون رغبة منها.

تفسير حلم ارضاع طفل للمتزوجة

ويقول إبن سيرين وبعض من علماء وشيوخ التفسير في حلم إرضاع الطفل، أنه إن رأت المرأة المتزوجة أنها ترضع طفل صغير سواء كان ولداً أو بنتاً بحب، فهذا يَدل على حنان وفرحة ستنالها أو أنها سترزق بحمل في بطنها وتنجب طفل بنفس جنس وشكل الذي رأته في منامها، وقد يصلها خبر سار في وقت قريب جداً أو شفاء يُصيبها إن كانت تُعاني من مرض ما.

أما في حال رأت المرأة في منامها وهي ترضع الكفل أن ثدييها متلأان في الحليب بكثرة، كانا ذا حجم كبير سواء المرأة المتزوجة أو البنت العزباء أو الحامل أو حتى الرجل، فذلك يدل على خير وسعادة كبيرة قادمة في وقت غير محدد، أما إن أرضعت بعد رؤية الحليب الذي رأته كثيراً في منامها، فربما تنال حزناً أو شراً يُصيبها.