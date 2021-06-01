تراند اليوم : حلمت ان زوجي تزوج علي وانا ابكي بشده ! !

تفسير حلم ان زوجي تزوج علي وانا ابكي بشدة، من الأحلام المُزعجة التي تخاف وتقلق منها المرأة، وخصوصاً المرأة العربية التي لا تتقبل فكرة زواج زوجها عليها من إمرأة أخرى، وربما يصل بها الأمر إلى طلب الطلاق، ومن المعروف أن الزواج الثاني من أكثر المُشكلات الإجتماعية التي تدور في المجتمعات العربية، حيث أن الأزواج العرب ليس لديهم ثقافة البعد الإجتماعي الأُسري، وما هي النتائج التي يُسببها الزواج الثاني وتود سلبياتها على الزوجة والأولاد وإستقرار الأسرة .

وفي أغلب المشكلات التي تحصل بين الزوج والزوجة، نجد الأواج يعاقبون زوجاتهم بالزواج عليهم، وعلى عكس ما يتوقعون إلتزام المرأة، فه بذلك يعقدون الأمور أكثر مما كانت عليه من قبل، وإذا ما دققنا فإن مُجرد أن تحلم المرأة بأن زوجها تزوج عليها، ينتابها الشك والقلق وتكثر أسئلتها وربما مُاقبتها لزوجها، وهذا يفتعل كثير من المشكلات، في هذا مجلة نورد تفسير حلم ان زوجي تزوج علي وانا ابكي بشدة.

تفسير حلم زوجي تزوج علي لابن سيرين

يقول إبن سيرين بدايةً أن حلم الزواج له دلالات خير من الله تبارك وتعالى، حيث يدل الواج على تفريج الكرب والهم والغم، فإن حلم الإنسان أنه تزوج بإمرأة مجهولة الهوية لا يعرفها،دل ذلك على قرب الموت والرحيل إلى الحياة الآخرة، وإن كان صالحاً للإمارة تولى أو نال منصباً يليق به، وإن كان بزفاف حسب العادة فهو منصب أو صيت حسن، والزواج يُعبر بالحرفة، فمن رأى أنه تزوج امرأة ثم ماتت فإنه يعمل في حرفة لا يأخذ منها سوى العناء والمشقة.

ومن حلم بإنسان تزوج بإمرأة ثم نقلها إليه فهو ينال مالاً، ومن حلم أنه تزوج بإبنة غني أو أمير أو شيخ يُصيبه خيراً كثيراً، ومن رأى في منامهأنه تزوج بإمرأة وله زوجة سابقة أو زوجات أصابه سلطاناً وخياراً بقدر جمال هذه المرأة وهيئتهاإذا عرفها وعاينها، فإن هو لم يعرفها وكانت تجهز له، فذلك دليل على موته أو موت إنسان على يديه، ومن رأى في منامه أنه تزوج ذات محرم فإنه يسود أهله، وتعتبر الزوجة في شريكة في المنام،أو سلطان جائر، وربما تكون عدو أو ملك أو خصم لدود وكل ما دلّت عليه الأرض من من خير أو تعب أو راحة، أو شر، يُنسب للمرأة مثله .

تفسير حلم زوجي تزوج علي للنابلسي

يُفسر شيخ التفسير النابلسي حلم رؤية المرأة لزوجها أنه تزوج عليها، ويقول من رأى في منامه أنه تزوج بإمرأة ميتة من محارمه فإن يصل رحمها، وإن كانت حية فهو قاطع لرحمها، ومن رأى أن زوجته تزوجت من رجل آخر وأصبحت زوجة لسلطان أو أمير أ شيخ نال مُلكاً وخيراً إن كان يستحق ذلك،أو تولى منصب أو ولاية، أما من حلم أنه تزوج من إمرأة ميتة ظفر أمراً ميتاً كان قد يأس منه، وإذا تزوجت المرأة المريضة ولمن تعاين الزوج ولم تعرفه فإنها تموت، وكذلك الرجل المريض إذا تزوج في منامه ولم يعاين المرأة ولم يعرفها فإنّه يموت، ومن زوج أمه فإنه يبيع عقاره، ومن رأى في منامه زوجته تزوجت من شيخ مجهول الهوية فهي تُصيب خيرا وملكاً كثيراً كثيراً، وفي حال كانت مريضة فقد شفاها الله من مرضها، هذا والله أعلى وأعلم .