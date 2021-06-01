تراند اليوم : حلمت اني جبت بنت ! !

تفسير حلمت اني جبت بنت في المنام، من الأحلام التي تُراود كثيراً المرأة الحوامل، نظراً لأنها تعيش هذه الحالة قبل الولادة، وكذلك بعد أن تعرف أنها حامل، وقبل أن تتأكد من جنس الجنين، فتبدأ الأم تتوقع أو تتمنى أن تلد أنثى أو ذكر، وهذه التمنيات تذهب معها إلى النوم، وغالباً تاتيها في منامها، فترى نفسها في الحلم بغرفة العلميات أو على سرير المشفى وقد لدت بنتاً أو ولداً، وحلم ولادة طفل ذكر أو أنثى ليس من الأحلام المُزعجة، بل هو حلم يبعث بسعادة وفرحة على الأم الحامل، ولكنه يُثير في عقلها الفضول لتعرف تفسيره ودلالاته، وخصوصاً إن كانت تتمنى مثل ما رأت في الحلم، في هذا نذكر لكن تفسير حلم اني جبت بنت، أو حلم ولادة البنت.

دلالات حلم ولادة بنت في المنام

تُفسر هذه الدلالات التي نُطلعكم عليها في النقاط الآتية، تفسير حُلم ولادة البنت في المنام، ولكن حسب حالات الرؤية التي رأتها الأم في المنام، مثل وقت النوم، والنوم على وضوء أو بغير وضوء، وشكل البنت في المنام، وأمور أخرى يُفصلها الشيوخ والعماء في التفسيرات الآتية: