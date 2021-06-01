تراند اليوم : حلمت اني انجبت ولد ! !

تفسير حلمت اني انجبت ولد، من الأحلام التي لها دلالات الخير والسعادة على المرأة وهو خير كبير، لكن يوجد بعض الآراء لعلماء التفسير حول دلالات مختلفة عن هذا الحلم، تدل على الغم والهم والحزن، وتختلف هذه الرؤية ما بين الرجل الذي يَحلم بزوجته تلد، وبين المرأة المتزوجة، والعزباء، وكذلك الحامل، وأيضاً حالة الفقر أو الغنى لدى المرأة أو زوجها له بعضاً من التأويل في حلم ولادة الولد .

ويُفسر كثير من شيوخ وعلماء التفسير أمثال إبن سيرين والنابلسي وإبن شاهين ولادة الولد، بأنها خير ومنفعة كبيرة، وفرج من الغم والهم وذهاب الأحزان بشكل عام، وكذلك جلب للرزق الكثير وتوسعة في الحال، في هذا مجلة نذكر لكم تفسير حلم ولادة الولد.

تفسير حلم ولادة الولد للعزباء

يقول شيخ التفسير إبن سيرين أنه إذا رأتب البنت العزباء أنها ولدت ولداً ذكراً في منامها، فهذا يدل على أنها ستتزوج في وقت قريب بزوج لا تعرفه، حيث غن جمال شكل المولود الذي رأته في منامها، سيكون بدرجة كبيرة نفس شه الزوج الذي ستتزوجه، كما يدل على أخلاقه، ففي حال كان جميل كانت ذو خلق حسن، وإن كان شكل المولد قبيحا فإنه يدل على سوء خلق الرجل الذي سيخطبها، أما للمرأة الحامل فإن ولادة الذكر أي طفلا ولد فإنها فإن كانت في بداية حملها من الشهور الأولى فإنها ستلد أنثى، ويقول البعض أنها ستلد نفس جنس ما رأت، أما إن كانت في نهاية شهور الحمل ورأت أنها وضعت ولدا فإنها ستكون بصحة وعافية ويدل على قرب موعد ولادتها ومخاضها والطلق، وستلد بسلام هي وطفلها القادم للحياة.

تفسير حلم ولادة الولد للمتزوجة

ويُفسر إبن سيرين وبعض من علماء التفسير حلم رؤية ولادة الولد للمرأة المتزوجة الغير حامل، أنه يدل على قرب حملها الحقيقي بإذن الله، وسيكون على نفس جنس وشكل وصفات الطفل الذي حَلُمت به في منامها ما لم تكن تفكر في الحمل كثيرا لأنه قد تحلم بناءا على تفكيرها وليست رؤية.

أما المتزوجة التي تحلم بأنها تحلم ولدا ولداً مريضاً، فإذا كانت حامل فهذا يدل على صعوبة في ولادتها، وإن كان جنس المولود الذي حلمت به أنثى فهذا يدل على أنها ستتزوج من شخص عاصي وظالم، أما المتزوجة غير الحامل فدل على مرض زوجها أو مرضها، لأن زوجها هو سبب حملها وإنجابها بعد الل تبارك وتعالى.