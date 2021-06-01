تراند اليوم : بلقيس: لزوجي الفضل في نجاحي وهكذا أستعد لاستقبال إبني تركي

تعيش الفنانة بلقيس لحظات فرح وهي تنتظر ولادة طفلها الأول لتختبر مشاعر الأمومة التي سيمنحها إياها «تركي». في حوارها مع «لها»، تحدثت بلقيس أحمد عن التحضيرات الشخصية والفنية التي تسبق الإنجاب، وعلّقت على انتقائها من بين 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط، فماذا قالت؟



- صُنّفت من بين 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط دون الثلاثين، ماذا يعني لك هذا التصنيف، ولماذا تم اختيارك؟

أعتقد أنني من الفنانين الشباب القلائل في الدول العربية، الذين يُدعون لإلقاء محاضرات في الجامعات تناقش أسباب النجاح ومعنى الكاريزما والتأثير، وتبيّن كيف يمكن الفنان أن يفيد المجتمع بفنّه. ربّما اختارتني مجلة «فوربس» العربية بسبب الجهد الذي بذلته، في ما يتعلق بتكفّلي عدداً لا بأس به من الطلاب ومساعدتهم على استكمال دراستهم الجامعية، وذلك رغم عدم ظهوري في الإعلام للتحدث عن هذا النشاط، حفاظاً على خصوصيتهم بعيداً من تطفل الآخرين.

- كيف قررت أن تكفلي هؤلاء الطلاب؟

علمت بالصدفة أن هناك طلاباً مهدّدون بالطرد من جامعاتهم، فقررت مساعدتهم وتكفّلت بتغطية نفقات دراستهم. يبدو أن مبادرتي هذه قد وصلت إلى من يُعنون بإطلاق الألقاب ويهتمون بتصنيف الفنان ومتابعة أدق تفاصيل حياته ليعرفوا مدى تأثيره في مجتمعه.

- هل كان استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي سبباً في اختيارك مؤثرةً في الوطن العربي؟

بالتأكيد، ذلك أنني كنت أخصّص حسابي على «سناب شات» لطرح مواضيع إنسانية واجتماعية تفيد الناس، وهذا الموقع هو الأكثر انتشاراً في منطقة الخليج العربي. أكثر ما يهمّني هو الاستمرار على النهج الذي أتبعه، وتخصيص المزيد من وقتي لخدمة المجتمع، وآمل بعد وضع طفلي أن ألبّي دعوات كثيرة لحضور مؤتمرات تتعلق بالمرأة، وتهدف الى نشر الوعي بقضاياها، والكل يعلم أن الشخص المشهور له تأثير يفوق أي شخص متخصص في المجالات كافة.

- يبدو أن زوجك يدعمك في كل نشاطاتك ولا يُلزمك البقاء في المنزل...

(تضحك) أي امرأة متزوجة، سواء كانت فنانة مشهورة أو ناجحة في عملها، لا بد من أن يكون لزوجها دور في نجاحها، وإلا بقيت حبيسة جدران منزلها وتراجع انتشارها، وأنا محظوظة بزوجي سلطان ودعمه المستمر لي.

- لكن سرت أخيراً شائعات عن خلافاتك مع زوجك ووقوع الطلاق بينكما!

العياذ بالله... لقد تزوّجنا منذ حوالى السنتين، وبيتنا جميل ومحاط بالحب والحنان.

- أنت أول فنانة عربية تُطلّ على شاشة التلفزيون السعودي بعد احتجاب للفنانات عنها دام سنوات طويلة، وكان آخرها ظهور الراحلة صباح عبرها في العام 1970؟

هذا صحيح، فقد علمتُ أن الكبيرتين فيروز وصباح كانتا آخر فنانتين ظهرتا على شاشة التلفزيون السعودي الرسمي في نهاية ستينيات القرن الماضي.

- لماذا تم اختيارك للإطلالة عبر شاشة التلفزيون السعودي علماً أن هناك فنانات خليجيات أكثر شهرةً منك وأكبر سناً لم يظهرن بعد؟

تزامن إحيائي أول حفلة في جدّة خاصة بالمرأة الإماراتية بعنوان «معاً، أبداً»، مع تخصيص يوم للمرأة الإماراتية من قبل مسؤوليي محطة التلفزيون السعودي الرسمي وقد حصدت حفلتي تلك نجاحاً باهراً، ولاقت أصداء جيدة في السعودية، وتصدّرت المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت بعدها استضافتي في عدد من المحطات التلفزيونية، لذا ارتأت إدارة المحطة الرسمية استضافتي عبر شاشتها بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي للتحدّث عنه، وسُررت كثيراً بهذه الاستضافة.

- ظهرتِ بالحجاب عبر المحطة الرسمية، هل طُلب منك ذلك؟

لا، بل تُرك لي خيار الظهور بالحجاب أو من دونه، وأكبر دليل على صحة كلامي، إطلالة الفنانة حياة الفهد بلا حجاب على شاشة المحطة نفسها. وبالنسبة إليّ، فضّلت الظهور بالحجاب لأنني وجدته يناسب العباءة التقليدية التي تحظى باحترام مشاهدي القناة، وتلافياً لإحداث صدمة سلبية منذ إطلالتي الأولى.

- أنتِ من المطربات اللواتي يحيين عدداً كبيراً من حفلات الزفاف في السعودية، لكن بمَ تميّز الحفل الخاص بالنساء الذي أقمته تحت إشراف هيئة الترفيه؟

الحفل النسائي الذي أحييته في صالة كبيرة في السعودية وحضره ما يقارب الـ3000 امرأة، فتح باب الحفلات العامة على مصراعيه في المملكة. أما في ما يتعلق بحفلات الزفاف فحضورها يقتصر على أهل العروسين وأقاربهما.

- الفنان المصري تامر حسني أحيا حفلة في السعودية جمعت كلا الجنسين، لكن طُلب من الحضور عدم التمايل على أنغام الموسيقى، فكيف يمكن ضبط هذه الأمور؟

لا أعرف... لكن ضبط الأمور ليس مستحيلاً، لأنني أحييت حفلات عدة في الكويت، وكان الجمهور يلتزم بالتعليمات فيمتنع عن الوقوف والرقص، لكنه يتفاعل بالتصفيق فقط، وهيئة الترفيه في السعودية تحرص على الحفاظ على الإطار العام الراقي للحفلات، والمملكة اليوم دخلت حقبة جديدة.

- من بعدك أحيت الفنانة هبة طوجي حفلة في السعودية، وكرّت السُّبحة ليُعلَن عن مشاركة عدد من الفنانات في هذه الحفلات، منهن ماجدة الرومي وأصالة وغيرهما، لكن تم تأجيلها... فهل السبب هو أن الجمهور لا يتقبّل هذه الحفلات، أم عندك مبرر آخر لهذا التأجيل؟

أعتقد أن الجمهور السعودي يستوعب الأمور جيداً ويؤيد إحياء الحفلات في المملكة، لكن لا أعرف سبباً للتأجيل... ربما هناك سياسة داخلية حتّمت هذا التأجيل.

- تقيمين مع زوجك في السعودية، هل بدأتِ قيادة السيارة في شوارعها؟

لا، لكن تعليم المرأة القيادة متاح في السعودية، وسأقود سيارتي هذا العام.

- ألاّ تحضّرين لألبوم جديد هذا العام؟

ألبومي «أراعيكم» صدر في العام 2017، لكنني لم أسوّق له كما ينبغي، إلا أنني سأركّز على ألبومي في الأسابيع التي تلي الإنجاب. ومن ضمن الأغاني التي أرغب في تصويرها، فيديو كليب أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان «بيرجعلك»، وأتمنى أن يتم تصويرها في لبنان.

- هل لك إخوة متزوجون؟

لي أختان متزوجتان ولديهما أولاد، ولأهلي خمسة أحفاد، وابني سيكون السادس.

- حدّثينا عن علاقتك بأهل زوجك؟

حماتي رحمها الله توفيت قبل خطوبتي بفترة قصيرة، لكن علاقتي بإخوته جيدة.

- أنت من جيل الفنانات الجديدات في الخليج إذ منذ أيام نوال الكويتية وأحلام لم تشهد الساحة الفنية ولادة نجمات، هل ما زالت البيئة الخليجية ترفض نجومية المرأة؟

بالعكس، فرغم أن البيئة الخليجية محافظة، لكن الأمور بدأت تتغير الى الأحسن، وما كان في الماضي عيباً وممنوعاً، أصبح اليوم عادياً، والدليل على ذلك أن غالبية بنات الخليج أصبحن شهيرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأهاليهن معروفون ولا يعارضون أو يقفون في طريق شهرتهن التي تبدّلت أساليبها بعض الشيء.

- لكنني أقصد نجومية الغناء وليس الفاشينيستا والبلوغر...

صحيح أن ظاهرة الفاشينيستا أصبحت منتشرة بكثرة، لكن ما قصدته أن الساحة الغنائية ما زالت متعطشة للأصوات النسائية، فرغم وجود البعض منها لكنها تحضر بخجل لتغيب بعدها، ذلك أن معادلة النجاح والاستمرارية هي التي أصبحت الأصعب.

- ما هي معادلة النجاح في الوقت الحاضر؟

سبق وذكرت اسمَي الفنانتين أحلام ونوال الكويتية. لهاتين النجمتين أغنيات جميلة ولا تزال محفورة في أذهان الناس، هذا فضلاً عن صورتهما المحترمة لدى الجمهور، وأعتقد أن الزمن الذي نعيش فيه أصعب من الماضي، بحيث يتوجّب على الفنانة أن تقدم محتوى جميلاً وتحظى بمحبة الناس وتبقى عند حسن ظنّهم بها، وتبتعد عن الابتذال السائد على السوشيال ميديا، التي تسرّع في اكتساب الشهرة وتجعل غيابها أسرع. لذا، يجب أن يكون هناك ما يساعد النجم على الاستمرارية. مثلاً، بالنسبة إليّ، إذا توقّف عملي في مجال إحياء حفلات الزفاف، لن أتأثر أبداً، لقدرتي على المشاركة في الحفلات الأوبرالية. على النجم أن يقدّم أكثر من عمل ليحافظ على نجوميته واستمراريته. كما أن إمكانية اختيار الفنانين للأغاني أصبحت ضعيفة.

- بات صدور الأغنية الضاربة نادراً في الوطن العربي، ما الأسباب؟

الإبداع في التلحين ونظْم الشعر بات قليلاً جداً، وربما يعاني الشعراء والملحنون العرب إحباطاً، فأصبحت الأغاني تشبه بعضها بعضاً والمميز بينها صار نادراً. ومثال على ذلك، أغنية «3 دقات» بكلماتها المعبّرة، ولحنها البسيط المميز والجديد على السمع، وتصويرها الذي ساهم في انتشارها، بخاصة وقد شاركت فيه الجميلة يسرا وعدد من النجوم الذين حضروا مهرجان «الجونة السينمائي» في مصر. لذا، ولأنني فنانة، أبحث دائماً عن التميّز، علماً أنني أتلقى الكثير من عروض الأغاني، لكنني أجدها مكررة ولن تضيف الى رصيدي الفني، فأرفضها في الحال، لأن ذلك أفضل بكثير من أن أقدّم عملاً هابطاً ولست مقتنعة به.

- الفنان الخليجي أصبح متقوقعاً على نفسه ويقدّم أغاني بلهجات غير مفهومة عربياً، لماذا في رأيك؟

الساحة مفتوحة للجميع، ولفناني الخليج الحرية في اختيار ما يحلو لهم من أغانٍ، لكن يجد الفنان الخليجي أحياناً صعوبة في إتقان اللهجات الأخرى، وفي أحيان أخرى يسيء اختيار الأغاني التي تصل إلى أوسع شريحة من الجمهور العربي، أو ربما يملك توجهات فنية خليجية فقط.

- ما الاسم الذي ستطلقينه على مولودك المنتظر؟

زوجي معروف بين أصدقائه بـ«أبو تركي»، لذا سأسمّي طفلي «تركي».



أنتظر طفلي الأول

- أنت حامل وتنتظرين ولادة طفلك الأول، هل تحضّرين لأعمال فنية أم تستعدّين فقط للأمومة؟

منذ فترة سافرت إلى أميركا، واشتريت كل مستلزمات طفلي. وبالنسبة إلى الفن، ألغيت أكثر من حفلة بطلبٍ من طبيبي الذي أصر عليّ بالتزام الراحة في الأسابيع الأخيرة من الحمل وعدم السفر إلاّ للضرورة القصوى. وفي ما يتعلق بالأغاني المصوّرة، سأصوّر أغنيتين من ألبومي الأخير بعنوان «أراعيكم»، الأولى اجتماعية والثانية رومانسية عاطفية، ولن أكشف عن تفاصيلهما إلا في الوقت المناسب. كما أُحضّر حالياً عملاً خاصاً بالأطفال، إذ لطالما طُلب مني تقديم أغنية للطفل، وكنت أتردد دائماً، لكن الأمومة جعلت الوقت مناسباً لهذا العمل.

- كم شهراً ستستغرق إجازة الأمومة بالنسبة إليك؟

في آخر نيسان/أبريل أدخل في الشهر التاسع من الحمل، وسأضع مولودي قبل شهر رمضان المقبل، من ذلك الحين ستبدأ إجازتي، لكنني سأعاود إحياء الحفلات في أشهر الصيف.

- أمّك قريبة جداً منك، هل وقفت إلى جانبك طوال فترة الحمل؟

أمي تتابع تطورات حملي من الإمارات، لكن من الطبيعي أن يحضر إلى السعودية كل أفراد عائلتي لمساندتي يوم وضع مولودي.



بلقيس والعمل الإنساني

تُعتبر بلقيس فتحي من أكثر الفنانات اللواتي انخرطن في مجال العمل الإجتماعي، بحيث عيّنتها الأمم المتحدة، مبعوثةً لشؤون النساء في الشرق الأوسط، وكذلك مبعوثةً لحملة «عالم نتشاركه نص بالنص» في المنطقة العربية، وقد زارت مقرّ الأمم المتحدة في القاهرة للوقوف عند تفاصيل المشروع. ومعروفٌ عن بلقيس إنسانيّتها، بحيث زارت مخيّم اللاجئين اليمنيّين في جيبوتي وإستمعت إلى معاناتهم، وسبق لها أن أطلقت حملة «قافلة بلقيس» لدعم التاجرات العربيّات المبتدئات لتحقيق رغبتهنّ في دخول سوق العمل ولاقى المشروع أصداء إيجابية عبر منصّات التواصل الإجتماعي.