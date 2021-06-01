تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 .. مواعيد وتفاصيل مسلسلات رمضان 2018 الجديدة

رمضان كريم ، وكل عام وأنتم بألف خير، لكم أجدد مسلسلات رمضان 2018 ، وتتميز مسلسلات رمضان 2018 بتنوعها وتجددها ما بين الدراما المصرية والسورية والكويتية والخليجية. وبدأ القائمون على مسلسلات موسم رمضان 2018 تشويق الجمهور واشعال حماسهم على السباق الدرامي مبكرا من خلال الافراج عن البوسترات الرسمية والأولية لبعض المسلسلات التي ستخوض المنافسة المرتقبة بعد نحو شهرين والتي تضمنت صورا لأبطال العمل بالشخصيات الجديدة التي سيظهرون بها على المشاهدين. نرصد لكم القائمة الاولية لـ10 بوسترات للمسلسلات الدرامية الرمضانية والتي تم طرحها مؤخرا ونستعرض كذلك تفاصيل عن هذه الاعمال: "رسايل" لـ مي عز الدين أفرجت يوم امس شركة "synergy" عن الإعلان الدعائي لمسلسل "رسايل"، الذي تلعب بطولته النجمة مي عز الدين وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وظهرت النجمة المصرية وهي تتصدر البوستر بملامح المتفاجئة وكأنها تترقب بحذر ما بدور حولها فيما تتكتم الى حد اليوم عن تفاصيل شخصيتها في العمل الذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد حاتم، وهو من تأليف محمد سليمان، وإخراج إبراهيم فخر. مسلسل "طريق" لنادين نجيم وعابد فهد اشعلت نادين نجيم وعابد فهد قبل ايام مواقع السوشيال ميديا بعدما نشرا على السوشيال ميديا البوستر الرسمي المعتمد لمسلسلهما "طريق" المأخوذ من قصة "الشريدة" للأديب نجيب محفوظ والذي سيعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2018، وتظهر فيه النجمة اللبنانية نادين بشكل رومانسي وهي تضع رأسها على كتف النجم السوري عابد فهد، فيما هو ينظر في اتجاه آخر متجهما.