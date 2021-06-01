تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 .. مواعيد وتفاصيل مسلسلات رمضان 2018 الجديدة

رمضان كريم ، وكل عام وأنتم بألف خير، لكم أجدد مسلسلات رمضان 2018 ، وتتميز مسلسلات رمضان 2018 بتنوعها وتجددها ما بين الدراما المصرية والسورية والكويتية والخليجية.
وبدأ القائمون على مسلسلات موسم رمضان 2018 تشويق الجمهور واشعال حماسهم على السباق الدرامي مبكرا من خلال الافراج عن البوسترات الرسمية والأولية لبعض المسلسلات التي ستخوض المنافسة المرتقبة بعد نحو شهرين والتي تضمنت صورا لأبطال العمل بالشخصيات الجديدة التي سيظهرون بها على المشاهدين.
نرصد لكم القائمة الاولية لـ10 بوسترات للمسلسلات الدرامية الرمضانية والتي تم طرحها مؤخرا ونستعرض كذلك تفاصيل عن هذه الاعمال:
"رسايل" لـ مي عز الدين
أفرجت يوم امس شركة "synergy" عن الإعلان الدعائي لمسلسل "رسايل"، الذي تلعب بطولته النجمة مي عز الدين وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.
وظهرت النجمة المصرية وهي تتصدر البوستر بملامح المتفاجئة وكأنها تترقب بحذر ما بدور حولها فيما تتكتم الى حد اليوم عن تفاصيل شخصيتها في العمل الذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد حاتم، وهو من تأليف محمد سليمان، وإخراج إبراهيم فخر.
مسلسل "طريق" لنادين نجيم وعابد فهد
اشعلت نادين نجيم وعابد فهد قبل ايام مواقع السوشيال ميديا بعدما نشرا على السوشيال ميديا البوستر الرسمي المعتمد لمسلسلهما "طريق" المأخوذ من قصة "الشريدة" للأديب نجيب محفوظ والذي سيعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2018، وتظهر فيه النجمة اللبنانية نادين بشكل رومانسي وهي تضع رأسها على كتف النجم السوري عابد فهد، فيما هو ينظر في اتجاه آخر متجهما.
ويؤدي عابد فهد في "طريق" دور مقاول ثري لا يجيد القراءة ولا الكتابة، يتزوج من المحامية الناجحة أميرة "نادين نجيم"، ورغم المشاعر الجياشة بينهما إلا أن الاختلاف الفكري والثقافي يعكس الكثير من الخلافات والأزمات بينهما.
"الهيبة" لـ تيم حسن ونيكول سابا
وقبل ايام قليلة، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة 2" البوستر الرسمي والنهائي للعمل المنتظر في رمضان 2018 والذي يلعب بطولته النجم السوري تيم حسن والنجمة اللبنانية نيكول سابا والممثلة القديرة منى واصف مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.
واثار بوستر العمل الكثير من الجدل عقب طرحه حيث بدا ان صورة نيكول سابا ليست رئيسية، كذلك اظهر البوستر عودة شخصية "شاهين" (عبدو شاهين) الى العمل بعدما كان قد توفي في الجزء الاول، فيما بدا تيم حسن بالبوستر بتسريحة شعر جديدة نالت اعجاب جمهوره.
ويحمل الجزء الثاني من المسلسل عنوان "العودة"، وهو من قصة هوزان عكو وسيناريو باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.
"نسر الصعيد" لـ محمد رمضان
وكشف الفنان محمد رمضان في وقت سابق عبر حسابه الشخصي على انستغرام عن البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد "نسر الصعيد" المنتظر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وبدا ايضا بستايل "صعيدي" والى جانبه النسر.
أحداث العمل تدور حول ضابط صعيدي في القوات المسلحة، يتمتع بالشهامة والطيبة وحب الآخرين له، ويتم نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب وتتوالى الأحداث.
"عوالم خفية" للزعيم عادل امام
الزعيم عادل امام تصدر ايضا البوستر الدعائي الأول لمسلسله "عوالم خفية"، والمقرر أن يشارك في السباق الرمضاني 2018، وظهر بالصورة بستايل رسمي وهو جالسا على كرسي ومحاطا بالعتمة.
"عوالم خفية" تدور أحداثه حول صحفي وروائي كبير يحاول الكشف عن مستندات قضية كبيرة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، وهو من إخراج وإنتاج رامي إمام.
مسلسل "سك على اخواتك" لـ علي ربيع
كما أفرجت يوم امس شركة "صباح إخوان" الأفيش الرسمي الأول لمسلسل "سك على اخواتك" المقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من بطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، فيما من المقرر أن تطرح الشركة عدة بوسترات لأبطال المسلسل تباعا خلال الفترة المقبلة.
وظهر علي ربيع بالبوستر بشخصية الصعيدي مع الشنب والجلابية.
"عزمي وأشجان" لـ حسن الرداد
كذلك طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عزمي وأشجان" الملصق الدعائي الأول للعمل الذي تصدر صورته حسن الرداد وإيمي سمير غانم.
تتمحور احداث مسلسل "عزمي وأشجان" في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال، مكونة من فردين يتعرضان لمواقف كوميدية خلال قيام ضابط بتتبع جرائمهما في النصب.
"قانون عمر" لـ حماد هلال
الفنان المصري حمادة هلال كشف ايضا لمتابعيه عبر صفحته الرسمية على انستغرام عن البوستر الدعائي الاول لمسلسله "قانون عمر"، وظهر بملامح وجه حزينة في تعبير عن حالة الشخصية التي يجسدها في أحداث المسلسل.
وسبق وان كشف الممثل أحمد عز عن المصلق الدعائي الاول لمسلسله في رمضان 2018 "أبو عمر المصري" وبدا وهو يرتدي العمامة وبملامح متجهمة، كما نشر سابفا الممثل عمرو سعد البوستر الاولى ل مسلسله "بركة".