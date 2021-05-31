حقق مجال تجارة الفوركس والتداول عبر الإنترنت شهرة واسعة وانتشار هائل في الفترة الماضية وخاصة على كافة أنحاء الوطن العربي، حيث أصبح الاستثمار في الفوركس من أشهر المجالات الاستثمارية رواجاً، ولكن راودته مجموعة من الشكوك من حيث مشروعيته وتعارضه مع قوانين الشريعة الإسلامية.

فقد أثير الفوركس جدلاً واسعاً حول أن كان استثماره حلالاً أم حراماً، وجاء الحل لهؤلاء الأشخاص متمثلاً في نمط خاص متمثل من حسابات التداول وسمي بـ"حساب التداول الإسلامي" الذي قدمته العديد من شركات الوساطة المالية لكي تطمن المتداول العربي، والتي سنتعرف عليه تفصيلياً في هذا المقال.

مفهوم التداول الإسلامي عبر الإنترنت

في البداية يجب التنويه لكل المتداولين أنه لا توجد شركات فوركس متخصصة في التداول مستخدمة النمط الإسلامي إلا القليل من من الشركات، كما يوجد بعض شركات الوساطة المالية العالمية التي تعمل على تقديم خدمات في كافة المناطق العربية وتوفر للمتداولين حساب التداول الإسلامي.

وتعتبر افضل شركات التداول الإسلامي هي تلك الشركات التي تتيح للعملاء التداول داخل منظومة الحساب الإسلامي،

وقد تختلف في هذا الحساب تداول العملات أي طرق البيع والشراء أو السلع والأدوات المالية حيث أنها تأخذ شكل قريب من التبادل أو المقايضة، ولكن الأهم في تلك الحسابات أنها لا تفرض أي فوائد أو أرباح حيث أنها تعتبر شكل من أشكال الربا المحرم في الشريعة الإسلامية.

كيف يمكنك أن تختار أفضل شركة تداول اسلامية عبر الإنترنت؟

يوجد تشابه كبير بين المعايير الخاصة باختيار افضل شركات التداول الإسلامية وبين اختيار افضل شركات التداول بشكل عام، حيث أن الاختلاف يكمن في الجزء المتعلق بحساب التداول الإسلامي، فإن أفضل الشركات تحدد بالوضع القانوني لشركة التداول بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة منها للعملاء ومظاهر الدعم أيضا للمتداولين.

أهم معايير اختيار افضل شركات تداول إسلامية

أن تكون شركة التداول مرخصة، وتكون معتمدة من قبل جهات رقابية موثوقة في العالم، هيئة السلوك المالي البريطاني، أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية.

التعرف على الجوائز وشهادات الجودة الحاصلة عليها شركة التداول إن وجدت.

لابد من التأكد من عدم فرض الشركة الوسيط لأي رسوم أو عمولات غير معلنة.

لابد من اختيار الشركات التي تتمتع بسمعة طيبة، وان يكون لها تاريخ طويل في أسواق الفوركس.

يجب التعرف على الحد الأدني التي تتيحها شركة التداول الإسلامية للإيداعات بالحساب الإسلامي.

يجب اختيار شركة التداول التي تعتمد على منصة تداول رقمية عالمية مثل منصة MT5 لأنها عالية الجودة.

المعرفة الكاملة لمدى جودة وفعالية الشركة وخاصة قسم خدمة العملاء.

تعرف ما المقصود بعمولة التبييت

عندما نتحدث عن افضل شركات التداول الإسلامية يجب علينا التطرق إلى المقصود بعمولات التبييت (SWAP)

وهي من أكثر الأسباب الرئيسية التي أثارة جدلاً كبيراً حول مشروعية الفوركس مع قوانين الشريعة الإسلامية، ويتم فرض هذا النوع من الفوائد على الصفقات المتداولة التي تبقى مفتوحة لأكثر من يوم بعد ما يتم إغلاق تداول اليوم، وقد تم استثناء كافة الحسابات الإسلامية من هذه الفوائد لتعارضها مع قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية.

الفرق بين عمولة التبييت والسبريد في الفوركس الإسلامي

يوجد اختلاف تام بين كلاً من مفهوم عمولة التبييت و بين السبريد ولا يوجد بينهما أي وجه تشابه وهما كالآتي:

عمولة التبييت: هي الفائدة التي تفرض على الصفقات التي تظل مفتوحة لليوم التالي التي تغلق فيه صفقات اليوم.

السبريد: وهي عبارة عن قيمة قليلة جداً من نسبة فرق السعر بين عملية شراء وبيع أداة مالية محددة، وتخصص هذه النسبة لصالح الشركة الوسيط المالية مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها للعملاء.

ومن هنا يتم توضيح أن السبريد يعد من الأمور المسموح بها في التداول الإسلامي أي أنه مشروع في الشريعة الإسلامية وذلك لأنه لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي،

كما أن السبريد يتم خصمه مباشرة مع فتح أي صفقة من صفقات التداول كما أن السبريد تختلف قيمته من شركة لشركة أخرى، ومن المعروف أن أفضل شركات التداول الإسلامية هي التي تفرض سبريد ضئيل على كافة الصفقات.

هل يوجد فوائد خفية أو ربوية في الحساب الإسلامي؟

من أهم الأسئلة التي تراود المتداولين أن يحتوي الحساب الإسلامي على فوائد ربوية أما لا، فمن المعروف أن حساب التداول الإسلامي هو حساب لا يوجد به أي فوائد ربوية

فقد وفرت هذه الخدمة من قبل شركات تداول الفوركس العالمية خصيصاً للمتداولين العرب، ومن أهم ما يجب عليك فعله كمتداول أن تفتح حساب تداول مع شركات فوركس مرخصة وموثوقة ومعتمدة، والبعد تماماً عن شركات التداول النصابة.

وأخيراً لابد من معرفتك كمتداول تسعى للتعامل مع شركات وسطاء إسلامية بأنه ليس جميع شركات التداول تتيح حسابات تداول إسلامية، لذلك فعليك الاطلاع على واجهة شركة التداول لمعرفة إذا كانت تتيح حساب إسلامي خالي من أي فوائد ربوية أو من عملات التبييت لتتعامل معها وأنت مطمئن وحتى تتجنب الشركات النصابة لتبدأ في تداول موثوق به من معتمد من هيئات عالمية.