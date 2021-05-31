مينا مسعود يحصل على دورين رئيسيين بعد معاناته لإيجاد فرصة

اكتسب مينا مسعود شهرته بعد دوره الرئيسي في فيلم "علاء الدين Aladdin" عام 2019. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض وجعل اسم الممثل الكندي المصري معروفًا على مستوى عالمي. ومع ذلك، وفقًا لما وصفه الممثل نفسه، "الأمور ليست وردية وسلسة دائمًا عند المشاركة في فيلم مثل فيلم علاء الدين". ظل الممثل يحاول بصعوبة الحصول على أدوار تمثيلية جديدة في النجاح الباهر الذي حققه ولكن تمكن أخيرًا من الحصول على دور رئيسي في فئة الأفلام الرومنسية الكوميدية الخاصة بمنصة نتفليكس Netflix وسيظهر قريبًا للمرة الأولى في الفيلم المصري "في عز الظهر".

مينا مسعود ونجاحه الكبير في عام 2019

تمكن الممثل مينا مسعود الذي وُلد في القاهرة ونشأ في كندا من الحصول على دور البطولة بشخصية علاء الدين الساحرة في الفيلم الأسطوري الذي تم إنتاجه في عام 2019 والذي حقق نجاحًا باهرًا في دور العرض بإيرادات تجاوزت مليار دولار أمريكي. الفيلم مستوحى من رواية علاء الدين الشهيرة والمصباح السحري من ألف ليلة وليلة/الليالي العربية في القرن 18. شخصية علاء الدين الودودة مشهورة للغاية وليست مستمدة من أفلام ديزني الكرتونية منذ عام 1992 فحسب بل تعتبر قصته واحدة من أشهر الروايات الأدبية. قصة فيلم لص بغداد والفيلم الصامت عام 1924 والإصدار الجديد عام 1940 مستمدة بدرجة كبيرة من الرواية وهناك أوجه تشابه عديدة مع فيلم "علاء الدين Aladdin". تمكنت الشخصية كذلك من الوصول إلى عالم الألعاب حيث ألهمت الرواية صنّاع ألعاب السلوتس. قام الموقع الإلكتروني Arabianbetting.com بإعداد قائمة بمواقع المراهنات الإلكترونية التي تسمح للاعبين العرب بممارسة الألعاب ضمن بيئة آمنة. يقدّم موقع كازينو BetoBet ألعاب سلوتس علاء الدين Aladdin والساحر Sorcerer وكنز علاء الدين Aladdin’s Treasure عبر شبكة الإنترنت لمنح اللاعبين تجربة فريدة من نوعها والاستمتاع بالشخصية المستمدة من ألف ليلة وليلة/الليالي العربية في حلة جديدة. كان الممثل مينا مسعود متحمسًا جدًا لتأدية دور علاء الدين نظرًا للشهرة الكبيرة التي تحظى بها هذه الشخصية.

الممثل يظهر مجددًا من خلال إنتاجات نتفليكس جديدة

مع أن فيلم "علاء الدين Aladdin" حقق نجاحًا كبيرًا وتسبب في شهرة الممثل المصري عالميًا، صرّح الممثل في مقابلة عن مدى الصعوبة التي واجهها في الحصول على أدوار تمثيلية. لم يحقق على الأرجح دور البطولة الذي قام به إضافة بارزة في مسيرته المهنية على الرغم من أدائه التمثيلي الرائع. تمكن أخيرًا الممثل مينا مسعود، بعد مرور أكثر من عام في تأدية الأدوار الصغيرة، من الظهور مجددًا ليلعب دورًا رئيسيًا في فيلم نتفليكس الرومنسي الكوميدي الجديد "رويال تريتمنت The Royal Treatment". تمكن الممثل على الأرجح من إلهام نتفليكس عبر أدائه الملكي في شخصية الأمير علاء الدين حيث قررت نتفليكس منحه دور الأمير توماس في الفيلم الجديد. يقوم خلال أحداث الفيلم بمقابلة مالكة الصالون "إيزي"، التي تلعب شخصيتها الممثلة لورا مارانو، التي تتولى مهمة تنظيم زفاف الأمير ولكن يتزوج بدافع الواجب وليس الحب. يعتبر الفيلم قصة ساحرة ومسلية - قد يكون هذا الدور هو المفتاح السحري لتمكين الممثل من الحصول على المزيد من الأدوار الرئيسية الجديدة.

العودة إلى مسقط رأسه بمشاركته الأولى في الفيلم المصري

العمل الجديد المقدّم من نتفليكس ليس الدور الرئيسي الوحيد الذي حصل عليه مينا مسعود حيث سيشارك أيضًا للمرة الأولى في الفيلم المصرى "في عز الظهر" وفقًا لتصريحات موقع إيجى 24 نيوز الإلكتروني. سيتولى إخراج فيلم "في عز الظهر" المخرج مرقس عادل وكاتب السيناريو هو كريم سرور، وتعتبر هذه فرصة ذهبية للممثل مينا مسعود للظهور مجددًا في مسقط رأسه وتعزيز شهرته في مصر. صرّح الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يتمنى طوال حياته "العودة إلى مصر ومشاركة التمثيل مع الفنانين الأكثر موهبة في العالم". نظرًا لمشاركته الأولى في فيلم مصري، سيحصل على فرصة ممارسة لغته الأصلية والتي ستجذب اهتمام معجبيه المصريين على وجه الخصوص. مع أن أحداث الفيلم لم يتم الكشف عنها حتى الآن، سيلعب مينا مسعود دور حازم وهو محتال عالمي محترف وستشاركه التمثيل هنا الزاهد وشيرين رضا.

وصل مينا مسعود إلى النجومية العالمية مع تمثيل اسم مصر عبر شاشات السينما. سيحصل الآن على فرصة الظهور مجددًا في فيلمين السنة القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققه في شخصية علاء الدين. نحن متحمسون لظهور الممثل للمرة الأولى في الفيلم المصري الجديد بالإضافة إلى العمل الإنتاجي الجديد المقدّم من نتفليكس.