الاكثر متابعة اليوم - غوغل يحذف عمر هيفا وهبي واسم زوجها الأول – وثائق

بخطوة مفاجئة حذف غوغل عمر الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي واسم زوجها الأول نصر فيّاض، كما تشاهدون في الوثيقة أدناه، في حين أبقى على أعمار كل نجمات الوطن العربي والعالمي وأعمارهن لا تزال موجودة حتى الآن إلى جانب كلمة Born.

زواجها الأول كان من اللبناني نصر فياض العام 1990، أنجبت منه ابنتها الوحيدة (زينب) عام 1992 وكانت تعيش معه في إفريقيا حيث كان يعمل هناك.

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عادت إلى لبنان وانجبت (زازو)، وانفصلت عن زوجها ووالد ابنتها العام 1994 وطالت قضية الطلاق التي طالبت بها وتحولت إلى مشاحنات وتهِم متبادلة، وصلت إلى المحاكم الشرعية، وعانت هيفاء ما عانته، وتخلت عن ابنتها مجبرةً لا مختارةً لتكمل طريقها في عالم الأضواء قبل أن تكبر ابنتها وتتزوج وتنجب من السيد فواز شعبان رجل لبناني يعمل ويعيش الآن مع زوجته زينب في الكويت.

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لماذا حذف غوغل عمر هيفا؟

كنا أول من نشرنا أنها تمتلك ٣ جوازات سفر مع تواريخ ميلادية مختلفة، وكان غوغل صحح تاريخ ميلاد هيفا الحقيقي عدة مرات معتمدًا علينا كمصدر، إلا أن الويكيبيديا كانت تصر على الاحتفاظ بالمعلومة الكاذبة حول عمر هيفا تبعًا لباسبورها المزور والذي يدعي أنها مولودة بتاريخ ١٩٧٦!

لذا قرر غوغل حذف تاريخ ميلادها الذي تتلاعب به على ويكيبيديا.

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هيفا زورت باسبورها مرتين، فتحول عمرها في المرة الأولى من مواليد 1972 إلى 1974، ثم عادت وزورت الباسبور المزور من جديد، لتحول عمرها إلى مواليد 1976، والحقيقة أن الباسبور الأول لا يزال مختفيًا ولم تصلنا زي وثيقة عنهر لذا لا نستطيع الجزم بعمرها الحقيقي الذي وحسب باسبوراتها التي نملكها أصبحت في الخمسين.

لا نعرف مدى صحة ما يقال عن باسبورها الأول حتى الآن، لأننا لم نحصل على وثيقة زواجها، والتي يقول عنها البعض دون أن يقدموا دليلاً أنها من مواليد 1968 وليس من مواليد 1972.

أدناه تلاحظون أعمار بعض النجمات على الويكيبيديا ولم يحذفها غوغل